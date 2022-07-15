Редакция "Новой газеты" объявила о запуске журнала "Новая рассказ-газета"

Редакция "Новой Газеты", выпуск которой в России был приостановлен в марте 2022 года, объявила о начале нового проекта. Журнал "Новая рассказ-газета" с аббревиатурой "НО" будет выпускаться в России на бумаге. Материалы журнала уже доступны на его интернет-сайте Novaya.no.
Журнал посвящен общественно-политическим темам. "Если "Новая газета" изучала вопросы власти, войны и мира, коррупции, элиты, то "НО" - это не о власти. Это о нас, об обществе. Почему мы там, где мы есть, и такие, какие есть", - говорится в заявлении редакции.
В первом выпуске журнала - исследования Людмилы Улицкой о тоталитаризме, Андрея Колесникова - о российской идеологии в эпоху Путина, Дмитрия Быкова о литературе во время войны, и другие.
- "Новая газета" выходила в России с 1993 года и была известна своей либеральной позицией и критикой действующей власти.
- После начала войны России против Украины редакция объявила об отказе публиковать новости, касающиеся войны (по новым законам российские СМИ могут публиковать только официальные данные, предоставленные Министерством обороны), а также была вынуждена удалить со своего сайта ряд репортажей из Украины, описывающих положение мирных жителей на воюющих территориях.
- 28 марта 2022 года выпуск "Новой газеты" был приостановлен по решению редакции.
- Некоторые журналиста "Новой газеты" были вынуждены покинуть Россию. Сейчас они выпускают издание "Новая газета - Европа".
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