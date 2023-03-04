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Байден и Шольц на приватной встрече обсудили поддержку Украине

Олаф Шольц и Джо Байден во время встречи в Белом доме, 4 марта 2023

США и Германия идут рука об руку в отношении поддержки Украины, заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече с журналистами в Белом доме вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Главными на переговорах стали вопросы усиления поддержки Украины, а также опасения по поводу возможного начала поставок в Россию китайских вооружений. Об этом говорится в публикации на сайте "Голоса Америка".

Китай является главным торговым партнером Германии, и европейские страны, как правило, проявляют большую осторожность в отношении Пекина, нежели США. Однако, есть признаки, что это может поменяться по мере обострения глобального соперничества.

Встреча носила приватный характер. Байден и Шольц большую часть времени провели в формате один на один.

"Мы гордимся нашими совместными усилиями", — заявил в четверг представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Он отметил, что США не видели никаких признаков того, что Китай принял решение о том, поставлять ли оружие России.

Макс Бергманн, бывший сотрудник Госдепартамента, возглавляющий европейскую программу в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), в интервью "Ассошиэйтед пресс" отметил, что США часто хотят, чтобы Германия вела себя более активно на мировой арене".

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