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США объявили о выделении пакета помощи Украине на $400 млн

Реактивная артиллерийская система HIMARS

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем калибра 155-мм и 105-мм. Кроме того, США впервые предоставят Киеву мостоукладчики.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый пакет помощи также включает военную технику для наведения переправ и подрывное снаряжение.

  • США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на десятки миллиардов долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Помощь США наиболее существенна. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
  • В новом рейтинге армий мира, составленном Global Firepower (GFP), армия Украины впервые вошла в топ-15, обойдя армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии. В прошлом году армия Украины занимала 22-е место.

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