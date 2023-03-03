США объявили о выделении пакета помощи Украине на $400 млн

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем калибра 155-мм и 105-мм. Кроме того, США впервые предоставят Киеву мостоукладчики.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый пакет помощи также включает военную технику для наведения переправ и подрывное снаряжение.