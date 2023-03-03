США объявили о выделении пакета помощи Украине на $400 млн

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем калибра 155-мм и 105-мм. Кроме того, США впервые предоставят Киеву мостоукладчики.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый пакет помощи также включает военную технику для наведения переправ и подрывное снаряжение.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на десятки миллиардов долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Помощь США наиболее существенна. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.
- В новом рейтинге армий мира, составленном Global Firepower (GFP), армия Украины впервые вошла в топ-15, обойдя армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии. В прошлом году армия Украины занимала 22-е место.
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