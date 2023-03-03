В США нанимают новых прокуроров для контроля санкций против России

Минюст США нанимает 25 новых прокуроров, которые будут расследовать уклонение от санкций и мер экспортного контроля в отношении России. Об этом сообщил помощник американского генпрокурора Мэтт Олсен, пишет The Wall Sreet Journal.

По словам Олсена, прокуроры будут работать с корпорациями для расследования случаев обхода ограничений. В случае выявления нарушений новые сотрудники Минюста смогут открывать уголовные дела против компаний.

Наём прокуроров уже начался, отмечает The Wall Sreet Journal.

В прошлом году США и их западные союзники ввели ввели против Москвы жёсткие санкции в ответ на вооружённое нападение России на Украину. В ответ Москва для поставки необходимых товаров наняла государственные и частные компании из таких стран, как Иран, Китай и Турция. Американские официальные лица считают, что без ещё большего усиления санкций российский президент Владимир Путин сможет сохранить свою власть и продолжить войну, пишет издание.

Ранее Вашингтон призвал американский бизнес обеспечить соблюдение санкций в отношении России. Минюст, министерство торговли и Минфин США опубликовали совместное заявление, в котором предупредили о судебном преследовании для тех, кто не будет соблюдать ограничения.

В документе говорится, что для обхода санкций могут быть использованы разные тактики – использование подставных фирм и доставка товаров для последующей перепродажи России в третьи страны. Китай, Армения, Турция и Узбекистан могут использоваться как перевалочные пункты, говорится в заявлении.

Вместе с тем, по данным европейского статистического ведомства, за первые девять месяцев войны на территории Украины объём поставок товаров из Евросоюза в Россию снизился на 47%. При этом европейский экспорт в соседние с Россией, прежде всего в Грузию, Казахстан и Киргизию, вырос на 48%. Продажи в страны СНГ нарастили все страны ЕС, за исключением Швеции и Мальты.

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