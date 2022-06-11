Байден обвинил Путина в рекордной за 40 лет инфляции в США

Рекордный скачок цен в США на газ, энергоносители и продукты питания – это результат политики президента России Владимира Путина, который начал войну в Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, чьё обращение к гражданам опубликовано на сайте Белого дома.
"Цены на бензин выросли на 2 доллара за галлон (4,55 литра) после того, как российские войска стали угрожать Украине", – отметил Байден.
Американский президент потребовал, чтобы Конгресс принял меры по борьбе с инфляцией. В частности – повлиял на стоимость доставки товаров, которая заметно сказывается на их итоговой цене; и помог американским семьям оплачивать счета за электроэнергию и лекарства, отпускаемые по рецепту врача.
Кроме того Байден призвал провести налоговую реформу: "заставить самых богатых американцев и крупные корпорации платить свою справедливую долю".
По словам президента, сейчас США находятся на пути к тому, чтобы добывать рекордное количество нефти в следующем году. Возможно, это повлияет на стоимость топлива.
- 9 июня президент России Владимир Путин заявил, что в странах Запада его именем стали называть инфляцию. "Пытаются, условно, ограничить вывоз нашего удобрения. Цены поползли. У них, прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители. Опять цены взлетели до небес. Там уже моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем", — заявил Путин.
- В мае Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – с 0,25–0,5 процента до 0,75–1 процента годовых. В марте ФРС поднимала ставку на 25 пунктов. Увеличение ставки сразу на 50 пунктов происходит впервые с 2000 года. Регулятор рассматривает дальнейшее повышение ставки на 50 пунктов в 2022 году.
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