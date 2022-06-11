Байден обвинил Путина в рекордной за 40 лет инфляции в США

Рекордный скачок цен в США на газ, энергоносители и продукты питания – это результат политики президента России Владимира Путина, который начал войну в Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, чьё обращение к гражданам опубликовано на сайте Белого дома.

"Цены на бензин выросли на 2 доллара за галлон (4,55 литра) после того, как российские войска стали угрожать Украине", – отметил Байден.

Американский президент потребовал, чтобы Конгресс принял меры по борьбе с инфляцией. В частности – повлиял на стоимость доставки товаров, которая заметно сказывается на их итоговой цене; и помог американским семьям оплачивать счета за электроэнергию и лекарства, отпускаемые по рецепту врача.



Кроме того Байден призвал провести налоговую реформу: "заставить самых богатых американцев и крупные корпорации платить свою справедливую долю".

По словам президента, сейчас США находятся на пути к тому, чтобы добывать рекордное количество нефти в следующем году. Возможно, это повлияет на стоимость топлива.