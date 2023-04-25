Байден объявил, что будет баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден объявил, что намерен вновь баллотироваться на этот пост на выборах 2024 года.

"У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я собираюсь участвовать в выборах президента США. Присоединяйтесь. Давайте закончим работу", – написал Байден в твиттере.

Вице-президент США Камала Харрис также заявила, что вновь будет выдвигаться на выборах 2024 года в паре с Джо Байденом.

Байден, которому к концу предполагаемого второго срока будет 86 лет, делает ставку на то, что его законодательные достижения в первый срок и более чем 50-летний опыт работы в Вашингтоне будут иметь большее значение, чем его возраст.

У него нет серьёзных соперников внутри Демократической партии, но ему предстоит тяжёлая борьба за сохранение президентского кресла в условиях серьёзного раскола в стране.

Заявление было сделано в четвёртую годовщину аналогичного объявления о вступлении Байдена в борьбу за Белый дом в 2019 году. Тогда он пообещал исцелить "душу страны" на фоне турбулентного президентства Дональда Трампа, но эта цель пока так и не была достигнута, отмечает Голос Америки.

Политическое положение Байдена в его партии стабилизировалось после того, как на прошлогодних промежуточных выборах в Конгресс демократы показали более высокие результаты, чем ожидалось.

У республиканцев фаворитом на номинацию является 76-летний Трамп. Это создаёт возможность исторического продолжения бурной кампании 2020 года. Вместе с тем Трамп столкнулся с серьёзными препятствиями, включая тот факт, что он стал первым бывшим президентом, против которого выдвинуты уголовные обвинения.