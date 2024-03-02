Байден объявил о доставке помощи в сектор Газа по воздуху

Президент США Джо Байден объявил, что американские самолёты будут доставлять продовольствие в сектор Газа. Первая доставка ожидается уже в эти выходные.

"Мы должны делать больше, и Соединённые Штаты будут делать больше", – сказал Байден, добавив, что сейчас в Газу поступает недостаточно помощи. Также он сказал, что США рассматривают возможность открытия морского коридора для гуманитарной помощи палестинцам.

Представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби уточнил, что первой воздушной партией, скорее всего, станет сухой паёк для военных (Meal, Ready-to-Eat – готовая к употреблению еда). Кирби добавил, что авиадоставка помощи станет "постоянным мероприятием" и что Израиль её поддерживает.

Ранее помощь по воздуху в сектор Газа уже доставляли Иордания и Франция. Несколькими днями ранее Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что приостанавливает поставки еды в Газу из-за случаев мародёрства и нападений на сотрудников программы со стороны палестинцев. По данным ООН, более 570 тысяч жителей Газы – около четверти всего её населения – находятся на грани голода.

Чиновники США и ООН, с которыми поговорил Reuters, отмечают, что воздушные поставки не решат проблему (в частности, нет гарантии, что продовольствие не попадёт в руки группировки ХАМАС, которая контролирует сектор Газа), и говорят о необходимости открытия сухопутных коридоров.

США и другие страны ожидают, что объёмы помощи жителям Газы можно будет увеличить во время периода прекращения огня, который, как надеется Байден, должен начаться до 10 марта.