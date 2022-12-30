Байден подписал закон о бюджете с помощью Украине на 45 млрд долларов

Президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2023 финансовый год объемом почти в один триллион 700 миллиардов долларов.
Закон включает в себя рекордное финансирование министерства обороны - около 858 миллиардов долларов, что на 10 процентов больше, чем в текущем году. Примерно 45 миллиардов долларов будут выделены на помощь Украине и странам НАТО. Это больше, чем изначально запрашивала администрация Байдена у Конгресса. Согласно бюджету, объемы военной помощи Киеву сохранятся примерно на уровне уходящего года.
21 декабря президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе , призвал американских законодателей поддержать выделение дополнительной помощи его стране. "Ваши деньги - не благотворительность, а инвестиция в глобальную безопасность, с которой мы обойдемся самым ответственным образом", - сказал Зеленский.
Из выделяемых министерству обороны средств почти 140 миллиардов долларов будут выделены на перспективные исследования и разработки в сфере вооружений, такие как, например, гиперзвуковые ракеты.
Бюджет также предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, доступное жилье для семей, ветеранов и людей, пострадавших от домашнего насилия, средства на восстановление после стихийных бедствий.
Ранее проект бюджета на 2023 финансовый год был одобрен обеими палатами Конгресса США.
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