Конгресс США одобрил бюджет, включающий $45 млрд для Украины

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о правительственных ассигнованиях на 2023 финансовый год, пишет агентство Reuters.

За принятие высказались 225 конгрессменов, 201 законодатель проголосовал против. Теперь законопроект должен подписать президент США Джо Байден.

Документ распределяет почти 1,7 триллионов долларов бюджетных средств. Из указанной суммы почти 45 миллиардов долларов пойдут на оказание чрезвычайной помощи Украине и союзникам США по НАТО. Речь идёт о крупнейшем пакете помощи Украине, когда-либо принимавшемся в Соединённых Штатах. 9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на различные нужды, 13 миллиардов – на экономическую поддержку Украины. Ещё около 12 миллиардов не будут переданы прямо Киеву, а будут направлены на пополнение запасов оружия и оборудования, ранее переданных Соединёнными Штатами Украине. Оставшаяся сумма будет направлена на гуманитарные программы и на финансирование военного командования США в Европе.

При рассмотрении законопроекта в Сенате к нему была принята поправка, упрощающая использование средств, конфискованных у попавших под санкции российских бизнесменов ("олигархов"), для оказания помощи Украине. Согласно поправке, предложенной группой сенаторов и конгрессменов от обеих партий, распределять эти средства будет Госдепартамент. При этом в поправке не описан непосредственно механизм конфискации средств. Сейчас они только заморожены.

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