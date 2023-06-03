Байден подписал закон об увеличении потолка госдолга США

Президент США Джо Байден в субботу подписал закон об увеличении потолка государственного долга. Документ предполагает, что действие потолка отменяется до начала января 2025 года, позже максимально возможная сумма заимствования может быть увеличена. Его принятие позволило Соединённым Штатам избежать первого как минимум за полвека дефолта.

До подписания потолок был ограничен суммой в 31,4 триллиона долларов. Этот лимит оказался полностью выбран: с 5 июня министерство финансов США могло лишиться возможности финансировать деятельность правительства.

В пятницу Байден впервые обратился к нации из Овального кабинета Белого дома: такие обращения традиционно посвящают темам исключительной важности. Он заявил, что соглашение о законопроекте между Демократической и Республиканской партиями позволило США "избежать кризиса". "Ни одна сторона не получила всего, чего она хотела, но американский народ получил то, что ему нужно", – заявил президент (цитата по "Голосу Америки").

Действие потолка приостановлено фактически до следующей инаугурации президента. В ноябре 2024 года пройдут выборы, в которых собирается участвовать Байден. Республиканская партия ещё не определилась со своим кандидатом.