Байден подтвердил, что ожидает новых нападений на аэропорт Кабула

Новое нападение на аэропорт Кабула может произойти в ближайшие часы. Об этом заявил Джо Байден. Заявление президента США опубликовано на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что недавний удар по джихадистам из запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство" не будет последним. Ранее группировка взяла на себя ответственность за взрыв в кабульском аэропорту 26 августа. Тогда погибли около 200 человек, включая 13 американских солдат.

По словам Байдена, ситуация в Афганистане остаётся чрезвычайно опасной, но американские военнослужащие, под контролем которых находится аэропорт, продолжают эвакуацию мирных жителей. По данным военных, в пятницу удалось эвакуировать почти семь тысяч человек.

В свою очередь захватившее власть в Кабуле террористическое и запрещённое в России движение "Талибан" заявило, что в ближайшее время возьмёт под контроль аэропорт афганской столицы. Ранее талибы заявляли, что взяли контроль несколько входов, но Минобороны США эти сообщения отвергли.

"Талибан" также сообщил, что в ближайшие дни объявит о полном составе правительства. Ранее исламисты намеревались включить в кабинет министров представителей разных политических сил.

Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя.

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