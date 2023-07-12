Байден после саммита НАТО заявил о неизменной поддержке Киева

Страны Запада не поменяют своей позиции по отношению к Украине и будут поддерживать её в борьбе против российской агрессии. Об этом заявил президент США Джо Байден после саммита НАТО в Вильнюсе.
"США создали коалицию из более чем 50 стран, чтобы Украина могла защитить себя — как сейчас, так и в будущем", — отметил президент США.
По словам Байдена, российский президент Владимир Путин рассчитывал на раскол среди западных стран. "Он считал, что демократические лидеры окажутся слабыми. Но он думал неправильно", — подчеркнул Байден.
Байден в своей речи напомнил о событиях 1991 года в Литве. Тогда в стране шли протесты в поддержку независимости страны от Советского Союза. По словам американского лидера, жители стран Балтии стали символом будущего Европы.
- Саммит НАТО проходил в Вильнюсе с 11 по 12 июля. По его итогам лидеры стран "Группы семи" приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины. Прежде всего, это помощь в защите Украины сейчас и в сдерживании возможной российской агрессии в будущем. G7 обязуется снабжать Украину современными вооружениями, обучать украинских военных и производить обмен разведданными.
- Со своей стороны Украина обязуется провести ряд реформ, чтобы доказать приверженность демократии, уважению прав человека и свободе слова. Киев должен поставить экономику на путь устойчивого развития, а также усилить демократический контроль над армией.
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