Юрий Шевчук выпустил антивоенный альбом "Волки в тире"

Рок-музыкант, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук выпустил новый альбом "Волки в тире". В нём девять песен о войне, написанных после начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. В последней из них звучит призыв "устроить похороны войны".
Альбом записан Шевчуком в соавторстве с композитором и продюсером Дмитрием Емельяновым. Музыкант подчёркивает, что это не означает его разрыва с группой "ДДТ". Группа, по его словам, "в добром здравии", но в сотрудничестве с Емельяновым он пробует другие возможности.
Как сообщает "Медуза", кроме Шевчука и Емельянова, в записи приняли участие музыканты Дэн Бейли, Алёна Романова, Манижа, Тёма Мамай и Антон Вишняков. На обложке использована картина эстонского художника Яана Таммсаара - декоративная роспись со сказочными волками, пробитая пулями.
Ранее две песни с этого альбома - "Родина, вернись домой" и "Похороны войны" - вышли отдельными клипами.
- Юрий Шевчук неоднократно высказывался с осуждением войны в Украине. Он занимает последовательно пацифистскую позицию и выступал против любых войн, включая военные действия в Чечне, Южной Осетии и везде в мире.
- В 2022 году Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей, признав виновным в дискредитации действий российской армии. Поводом для штрафа стало антивоенное заявление, сделанное им в мае на концерте в Уфе. Концерты его группы "ДДТ" в России после начала войны в Украине часто переносились или отменялись "по техническим причинам".
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