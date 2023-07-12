Юрий Шевчук выпустил антивоенный альбом "Волки в тире"

Рок-музыкант, лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук выпустил новый альбом "Волки в тире". В нём девять песен о войне, написанных после начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. В последней из них звучит призыв "устроить похороны войны".

Альбом записан Шевчуком в соавторстве с композитором и продюсером Дмитрием Емельяновым. Музыкант подчёркивает, что это не означает его разрыва с группой "ДДТ". Группа, по его словам, "в добром здравии", но в сотрудничестве с Емельяновым он пробует другие возможности.

Как сообщает "Медуза", кроме Шевчука и Емельянова, в записи приняли участие музыканты Дэн Бейли, Алёна Романова, Манижа, Тёма Мамай и Антон Вишняков. На обложке использована картина эстонского художника Яана Таммсаара - декоративная роспись со сказочными волками, пробитая пулями.

Ранее две песни с этого альбома - "Родина, вернись домой" и "Похороны войны" - вышли отдельными клипами.