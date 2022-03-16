Зеленский вновь призвал США закрыть небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к обеим палатам Конгресса США.

Свою речь Зеленский начал со слов о том, что Киев ежедневно подвергается российским обстрелам, но не сдается и не собирается сдаваться. Президент напомнил, что украинцы сопротивляются российской агрессии не с 24 февраля, а уже восемь лет – с момента аннексии Крыма.

Зеленский в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной или же поставить Киеву системы противовоздушной обороны С-300 и авиацию. "Россия сделала так, что небо над Украиной несет тысячам её жителей смерть", — сказал Зеленский.

Президент также сказал о необходимости дальнейших санкций в отношении Москвы.

Ранее в среду, 16 марта, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что страны НАТО направили Украине советские системы ПВО с диапазоном высот меньше, чем у С-300, но способные сбивать крылатые ракеты.

О готовности поставить Украине советские истребители МиГ-29 в обмен на американские самолёты говорила Польша, но Вашингтон заявил, что этот шаг может привести к ещё большей эскалации конфликта между Россией и НАТО.

15 марта президент США Джо Байден подписал бюджет, согласно которому Украина получит 13,6 миллиарда долларов на военные и экономические нужды.