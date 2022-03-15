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Россия запретила въезд в страну президенту США Джо Байдену

Российское министерство иностранных дел объявило о введении персональных санкций против президента США Джо Байдена, его сына Хантера, главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и других высокопоставленных американских чиновников. Им запрещён въезд в страну, — сообщается на сайте ведомства.

В санкционный список попали бывший глава Госдепартамента Хиллари Клинтон, пресс-секретарь Байдена Джен Псаки, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Ульям Бёрнс. В сообщении российского МИД говорится, что санкции стали "неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США".

Ограничения на въезд введены в ответ на санкции США против высших российских чиновников, госслужащих и президента. В конце февраля Вашингтон объявил о запрете на въезд и заморозке возможных активов для Владимира Путина, министров иностранных дел и обороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу и главы Генерального штаба Валерия Герасимова.

Санкции против них, против почти всех членов российского парламента, ключевых отраслей экономики были введены в ответ на вторжение российской армии в Украину. Санкционное давление на Москву стало самым сильным в истории международных отношений, Вашингтон, Лондон, Брюссель и их союзники обещают ужесточать их и дальше, пока российское вторжение не будет остановлено.

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