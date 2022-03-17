Джо Байден назвал Владимира Путина "кровавым диктатором"

Президент США Джо Байден, выступая в Вашингтоне на ежегодном мероприятии в честь дня святого Патрика, резко отозвался о президенте России Владимире Путине. Он назвал его "кровавым диктатором" и "отъявленным бандитом, ведущим безнравственную войну против народа Украины".
Байден отметил роль Ирландии (день св.Патрика - традиционный ирландский праздник) – нейтральной страны – в усилиях Запада по сдерживанию российской агрессии, подчеркнув, что "Путин платит за эту агрессию огромную цену".
Американский президент также упомянул в речи предстоящий ему завтра разговор по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, который "не верит, что демократия может быть устойчивой в 21-м веке".
- 16 марта 2022 года Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что считает президента России Владимира Путина "военным преступником". Как отмечает агентство Reuters, в этот день Байден впервые использовал такую риторику в отношении Путина в контексте вторжения российских войск на территорию Украины.
- 2 марта 2022 года действия России в Украине американский президент назвал "войной Путина", которая, по его словам, является преднамеренной и неспровоцированной.
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