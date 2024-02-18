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Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине незамедлительно

Джо Байден
Джо Байден

Президент США Джо Байден вновь призвал Конгресс незамедлительно принять законопроект о расходах, включающих дальнейшую помощь Украине. В субботу Байден позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, "чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов дальнейшей поддержке Украины", говорится в заявлении Белого дома.

Джо Байден связал захват российскими войсками Авдеевки в Донецкой области с бездействием Конгресса, в котором партийные разногласия препятствуют выделению 60 миллиардов долларов на необходимую Киеву военную помощь. В заявлении отмечается, что вывод украинских войск из Авдеевки произошел после того, как украинские солдаты были вынуждены ограничить использование боеприпасов из-за сокращения их поставок, что "привело к первым заметным успехам России за последние месяцы".

Американский лидер "подтвердил сильную двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в правительстве США и среди американского народа" и призвал Конгресс незамедлительно принять законопроект о расходах, включающих помощь Украине, передаёт "Голос Америки".

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Джо Байденом выразил надежду, что Конгресс примет "мудрое решение" об одобрении отложенного крупного пакета помощи Киеву. "Мы обсудили текущую ситуацию на передовой. Я благодарен президенту Байдену за полную поддержку", - написал Зеленский в соцсети X.

  • Сенат США 13 февраля проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, в том числе о выделении $60 млрд Киеву. Позднее Байден призвал Палату представителей "безотлагательно" рассмотреть инициативу. Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон настаивает, что любой пакет международной военной и гуманитарной помощи должен также включать меры по обеспечению безопасности на границе США с Мексикой.
  • В ночь на 17 февраля украинская армия ушла из Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил командующий украинской группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Бои за город, расположенный к северо-западу от Донецка, шли с самого начала российского широкомасштабного вторжения в Украину - почти два года.

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