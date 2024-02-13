Сенат США одобрил законопроект о финансовой помощи Украине

Сенат США, где большинство удерживают демократы, во вторник принял законопроект на сумму более $95 млрд, включающий финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Члены верхней палаты Конгресса одобрили документ 70 голосами "за" при 29, проголосовавших "против" - при необходимом пороге для одобрения в 60 голосов. Среди поддержавших проект - 22 республиканца. Голосование состоялось до восхода солнца после шестичасового марафона речей республиканцев из числа противников помощи Украине, отмечает Reuters.

Теперь законопроект направляется на рассмотрение в контролируемую членами Республиканской партии Палату представителей, где у документа значительно меньше шансов получить в итоге статус закона.

Президент-демократ Джо Байден уже несколько месяцев призывает Конгресс ускорить предоставление помощи Украине, а также странам-партнёрам США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Власти Украины в отсутствии дальнейшей поддержки со стороны Вашингтона - своего основного союзника - предупредили о нехватке оружия в условиях, когда Россия продолжает совершать новые атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник приветствовал итоги голосования в Сенате по проекту, который предусматривает выделение Киеву $61 млрд. "Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что способствует как безопасности американцев, так и всего свободного мира", - написал Зеленский в социальной сети X.

Прежде чем законопроект сможет подписать президент Байден, его должны одобрить обе палаты Конгресса.

Республиканцы на протяжении долгого времени настаивают, чтобы законопроект об иностранной помощи включал меры сдерживания потока мигрантов на южной границе страны. Однако, двухпартийное соглашение по границе, переговоры по которому велись несколько месяцев, в итоге вызвало недовольство большинства республиканцев в Сенате. Чуть ранее негативную оценку этим договорённостям дал экс-президент, республиканец Дональд Трамп, который баллотируется на новый президентский срок.

На прошлой неделе лидер большинства в Сенате Чак Шуммер исключил из законопроекта положения о пограничной безопасности.

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