Байден соберёт Совет нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден собирает в воскресенье, 20 февраля, заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации вокруг Украины.

В сообщении Белого дома говорится, что Байдена проинформировали о встречах вице-президента США Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами стран Балтии и другими.

На встрече с Зеленским Харрис высказалась за мирное урегулирование конфликта вокруг Украины и поддержала введение ограничений в отношении Москвы в случае нападения.

Ранее Байден заявил, что, по его данным, президент России Владимир Путин уже принял решение начать полномасштабную войну с Украиной. По словам президента США, в ходе вторжения может быть атакована столица Украины – Киев.

Москва все обвинения в подготовке нападения на Украину отвергает.

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