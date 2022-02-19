Главы МИД "Группы семи" призвали Россию отвести войска от Украины

Министры иностранных дел "Группы семи" опубликовали в субботу совместное заявление с призывом к Росси отвести вооруженные силы от границ Украины и полностью соблюдать международные обязательства.

Неоправданная концентрация российских вооруженных сил – крупнейшее военное развёртывание в Европе с окончания "холодной войны". Это вызов глобальной безопасности и международному порядку, заявили министры.

"Мы ожидаем, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной активности вдоль границ Украины. Мы не видели доказательств этого сокращения", — говорится в обращении (цитата по "Голосу Америки").

Министры отметили важность решения кризиса дипломатическим путём и призвали Россию принять предложение о сотрудничестве в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.

Заявление подписали министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза.