Главы МИД "Группы семи" призвали Россию отвести войска от Украины

Министры иностранных дел "Группы семи" опубликовали в субботу совместное заявление с призывом к Росси отвести вооруженные силы от границ Украины и полностью соблюдать международные обязательства.
Неоправданная концентрация российских вооруженных сил – крупнейшее военное развёртывание в Европе с окончания "холодной войны". Это вызов глобальной безопасности и международному порядку, заявили министры.
"Мы ожидаем, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной активности вдоль границ Украины. Мы не видели доказательств этого сокращения", — говорится в обращении (цитата по "Голосу Америки").
Министры отметили важность решения кризиса дипломатическим путём и призвали Россию принять предложение о сотрудничестве в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.
Заявление подписали министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза.
- О наращивании российской военной группировки вблизи Украины уже несколько месяцев предупреждает западная разведка, и другие источники. Страны Запада считают, что Кремль планирует нападение на соседнее государство.
- Москва заявляет о проведении военных учений на своей территории и любые обвинения в агрессии в отношении Украины отвергает. Российский МИД называет обвинения истерией.
- Министерство обороны России 15 февраля объявило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений вблизи Украины в пункты постоянного базирования. Страны НАТО и Украина заявляют, что пока не видят отвода российских войск. Президент США Джо Байден считает, что угроза российского вторжения на территорию Украины остаётся "крайне высокой".
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