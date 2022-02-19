Зеленский: чтобы помочь Украине, не нужно говорить о датах вторжения

Чтобы помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного российского вторжения. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы готовы защищать свою землю в любой день и отметил, что ждёт решений, позволяющих приблизить вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Зеленский также сообщил, что инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, по которому в 1994 году Украина признала за собой статус неядерной страны. Презизидент сказал, что инициирует консультации в четвёртый, и последний раз.

"Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что Киев готов к разрешению кризиса мирным путём. "Украина и дальше будет идти только по дипломатическому пути ради мирного урегулирования. В рамках Минских договоренностей, которые подписывали не мы, но которые мы должны выполнять. И в рамках "нормандского формата", который мы не срываем, но который мы стремимся разблокировать. Но вместе с тем, это не означает, что поиски мира ограничены исключительно этим", — цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Зеленский также сказал, что Украина заслуживает более сильной международной поддержки, так как является "щитом" Европы против российской армии. Президент также выразил уверенность что российский народ не сможет пойти войной против украинцев.

Украинский лидер также призвал к спокойствию, несмотря на то, что на сообщил, что на неподконтрольных Киеву регионах Донбасса наблюдается много провокаций.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности состоялось а фоне обострения ситуации вокруг Донбасса. Последние несколько дней там наблюдается эскалация вооружённого конфликта. Украинская армия и пророссийские сепаратисты обвиняют друг друга в участившихся обстрелах.

Главы так называемых "ДНР" и "ЛНР" в субботу, 19 февраля, объявили всеобщую мобилизацию на подконтрольных им территориях. Днём ранее сепаратисты объявили о вывозе населения на территорию Ростовской области. Российский президент распорядился выдать каждому беженцу по 10 тысяч рублей. Украинские власти призвали жителей "ДНР" и "ЛНР" выехать на территорию, подконтрольную Киеву.

Москва впервые с 1999 года в Мюнхенской конференции не участвует. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что конференция "превращается в клуб одной точки зрения" и теряет объективность.

В ходе конференции обсуждаются, в частности, требования Кремля к западным странам обеспечить России гарантии безопасности. В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО и возврата военной инфраструктуры к состоянию 1997 года, когда членами союза не были, например, Чехия и Польша. В ходе выступления на конференции в Мюнхене в субботу генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг назвал эти требования "заведомо невыполнимыми".

Кремль обвинения в вероятном нападении на Украину отвергает и называет сообщения стран запада об агрессии в отношении соседней страны истерией. Вооружённый конфликт в Донбассе Москва считает внутриукраинским и обвиняет Киев в несоблюдении минских договорённостей.