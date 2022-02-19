Путин открыл учения с отработкой ядерных ударов

Президент России Владимир Путин в субботу открыл учения с отработкой ядерных ударов по вероятному противнику. Он наблюдает за ними вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко из ситуационного центра в Кремле, — передаёт "Интерфакс".

В учениях стратегических сил запланировано участие Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил, Северного и Черноморского флотов и Южного военного округа. Манёвры проходят на фоне обвинений Москвы западными странами в подготовке к полномасштабной войны с Украиной.

Учения состоятся в два этапа, их целью заявлена отработка "нанесения гарантированного поражения противнику", передаёт ТАСС. С космодрома в Плесецке в Архангельской области по полигону на Камчатке запущена межконтинентальной баллистическая ракета "Ярс".

Туда же осуществлён пуск баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. С полигона Капустин Яр запущена крылатая ракета "Искандер", которая потенциально может получить ядерную боеголовку.

Российские учения проходят одновременно с проведением Конференции по безопасности в Мюнхене. Москва не участвует в ней впервые с 1999 года. В ходе конференции обсуждаются, в частности, требования Кремля к западным странам обеспечить России гарантии безопасности.

В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО и возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда членами союза не были, например, Чехия и Польша. В ходе выступления на конференции в Мюнхене в субботу генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг назвал эти требования "заведомо невыполнимыми".

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер накануне заявил, что считает ошибкой отсутствие представителей россии на мероприятии. Требования Москвы о гарантиях он назвал "притянутыми за уши", — передаёт DW.