Джо Байден подписал закон о помощи Украине в размере 40 млрд долларов

Президент США Джо Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов - в условиях продолжающегося с конца февраля российского военного вторжения в эту страну.

Ранее документ получил поддержку в Палате представителей и Сенате США, где за него проголосовали большинство представителей двух ведущих партий.

Новый пакет помощи США Киеву рассчитан до сентября. Ранее после начала войны в Украине Вашингтон выделил на нужды украинской армии и поддержку экономики 13,6 миллиарда долларов.

20 миллиардов долларов из нынешнего пакета предназначены для военного содействия и поставку вооружений, чтобы помочь украинской армии сдерживать российское наступление. Ещё 8 миллиардов предусмотрены на общие нужды украинской экономики и 5 миллиардов - на усилия по борьбе с нехваткой сельхозпродукции в других странах из-за войны в Украине.

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