Байден выиграл первые праймериз Демпартии в Южной Каролине

Президент США Джо Байден выиграл первые праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина в рамках начавшейся избирательной кампании.

По предварительным данным, после подсчёта почти всех бюллетеней Байден набрал большинство голосов, опередив члена палаты представителей от Миннесоты Дина Филлипса и писательница Марианну Уильямсон.

В результате праймериз Байден получит голоса всех 55 делегатов-демократов штата. Победа в Южной Каролине принесла действующему президенту США первые голоса выборщиков. В будущем они определят кандидата на пост главы государства от Демпартии.

23 января праймериз прошли в штат Нью-Гэмпшир. Там демократы также отдали голоса Байдену, хотя его имени в бюллетене не было. На праймериз республиканцев победу одержал бывший президент США Дональд Трамп. Он, по всей вероятности, будет основным соперником Байдена.

Кампания по выборам президента Соединённых Штатов завершится национальным голосованием во вторник 5 ноября. Победивший кандидат будет приведён к присяге 20 января 2025 года.

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