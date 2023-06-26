Байден заявил, что США не причастны к мятежу Пригожина 

Джо Байден, выступая в понедельник в Белом доме, впервые публично прокомментировал последние события в России. Он заявил, что США не причастны к мятежу главы российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Это часть борьбы внутри российской системы", – подчеркнул американский президент, добавив, что следил за происходящим в России и обсуждал его в онлайн-формате с ключевыми союзниками США. Вместе они решили, что "рано делать выводы" о том, к чему приведёт случившееся. "Конечный результат всего этого ещё предстоит увидеть", – резюмировал Байден.

23 июня Евгения Пригожин и подчинённая ему частная военная компания "Вагнер" предприняли попытку вооружённого мятежа против руководства министерства обороны России, планов ведомства расформировать ЧВК, а также с целью привлечь к ответственности лиц, своими действиями совершивших массу ошибок в ходе войны в Украине. Многотысячная колонна вооружённых "вагнеровцев" вошла в Ростов-на-Дону, другая колонна двигалась на Москву. За сутки бойцам удалось пройти 780 километров, фактически не встретив сопротивления. При этом были сбиты несколько вертолётов и один самолёт Минобороны, пытавшихся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи бортов погибли. Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооружённом мятеже.

К вечеру 24 июня стало известно о переговорах между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко. В результате этих консультаций продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено. Пригожин заявил, что его бойцы "уходят в обратном направлении в полевые лагеря, поскольку стало очевидно, что прольётся много крови". Позже он заявил, что колонны "Вагнера" "шли, чтобы продемонстрировать свой протест, а не свергать власть".

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, подразделениям ЧВК "Вагнер" позволят вернуться на исходные позиции, а Евгений Пригожин сможет выехать в Беларусь.