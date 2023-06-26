Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Беларуси строят лагеря для размещения наёмников ЧВК "Вагнер"

Посетители "ЧВК Вагнер центр"

В Беларуси началось строительство палаточных лагерей для размещения наёмников ЧВК "Вагнер". Как сообщает издание "Вёрстка", один из них, рядом с городом Осиповичи Могилёвской области, рассчитан на восемь тысяч бойцов. Всего лагерей будет несколько, точная цифра не сообщается.

В лесничестве Могилёвской области "Вёрстке" подтвердили строительство лагеря на территории 24 тысячи квадратных метров и уточнили, что палатки должны быть расставлены уже к завтрашнему дню. Осиповичи находятся в 200 километрах от границы с Украиной.

После попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" 25 июня авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным. В результате переговоров Пригожин согласился свернуть свой "марш справедливости" на Москву. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сам Пригожин "уйдёт в Беларусь". О переброске в Беларусь сил ЧВК не сообщалось, однако родственники "вагнеровцев" рассказали "Вёрстке", что слышали от них о такой возможности.

Тем временем в России возобновляют работу пункты приёма новых наёмников в ЧВК "Вагнер". ТАСС сообщает, что в понедельник снова открылись подобные пункты в Новосибирске и Тюмени. Снятые 24 июня рекламные баннеры компании возвращены на место. Издание "Ротонда" заявило, что в Петербурге снова начал работу "ЧВК Вагнер Центр".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG