В Беларуси строят лагеря для размещения наёмников ЧВК "Вагнер"

В Беларуси началось строительство палаточных лагерей для размещения наёмников ЧВК "Вагнер". Как сообщает издание "Вёрстка", один из них, рядом с городом Осиповичи Могилёвской области, рассчитан на восемь тысяч бойцов. Всего лагерей будет несколько, точная цифра не сообщается.

В лесничестве Могилёвской области "Вёрстке" подтвердили строительство лагеря на территории 24 тысячи квадратных метров и уточнили, что палатки должны быть расставлены уже к завтрашнему дню. Осиповичи находятся в 200 километрах от границы с Украиной.

После попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" 25 июня авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным. В результате переговоров Пригожин согласился свернуть свой "марш справедливости" на Москву. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сам Пригожин "уйдёт в Беларусь". О переброске в Беларусь сил ЧВК не сообщалось, однако родственники "вагнеровцев" рассказали "Вёрстке", что слышали от них о такой возможности.

Тем временем в России возобновляют работу пункты приёма новых наёмников в ЧВК "Вагнер". ТАСС сообщает, что в понедельник снова открылись подобные пункты в Новосибирске и Тюмени. Снятые 24 июня рекламные баннеры компании возвращены на место. Издание "Ротонда" заявило, что в Петербурге снова начал работу "ЧВК Вагнер Центр".