В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными

Первые эшелоны с российскими военными, входящими в состав региональной группировки войск, прибыли на территорию Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Решение о создании региональной группировки войск принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах", — заявили в белорусском ведомстве.

Минобороны Беларуси опубликовала фотографии и видео прибытия российских военных, которых встречали "с хлебом и солью". Один из них заявил в ролике, что солдаты готовы выполнять любые задачи командования.

Военная разведка Украины ГУР в воскресенье заявила, что, по её данным, российский президент Владимир Путин пытается склонить Лукашенко к прямому вступлению в войну с Украиной.

В начале этой недели Александр Лукашенко заявил, что он договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании совместной региональной группировки войск из-за обострения ситуации на границах "союзного государства". Основу группировки, по словам Лукашенко, составит белорусская армия, но в ней будут и российские военные числом, как сказал Лукашенко, "гораздо больше одной тысячи человек".Где именно будет развёрнуты эти силы – не сообщается.

Ранее Александр Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. По его словам, процесс подготовки такого нападения "пошёл". "Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть", – приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА. Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором назвало эти обвинения инсинуациями белорусского режима.

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