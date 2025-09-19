Ссылки для упрощенного доступа

Беларусь высылает чешского дипломата после раскрытия её шпионской сети в Европе

Здание министерства иностранных дел Беларуси в Минске
Здание министерства иностранных дел Беларуси в Минске
Чешский дипломат объявлен персоной нон-грата и в течение 72 часов должен покинуть Беларусь, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Руслан Воронков, передает БЕЛТА.

По его словам, это сделано в ответ на высылку из Чехии "под абсолютно надуманным и безосновательным предлогом" белорусского дипломата в ранге советника. Воронков также сказал, что белорусская сторона "считает дипломатический инцидент исчерпанным".

Кроме того, Воронков сообщил, что в пятницу в МИД также был вызван временный поверенный в делах Польши Войцех Филимонович, с которым состоялся "обстоятельный разговор на тему текущего состояния беларусско-польских отношений".

Белорусское издание "Зеркало" напоминает, что вечером 8 сентября чешские силовые структуры сообщили о раскрытии шпионской сети КГБ Беларуси, действовавшей в Европе. Тогда же стало известно о задержании в Румынии бывшего заместителя руководителя Службы разведки и безопасности Молдовы 47-летнего Александру Балана. Его обвиняют в шпионаже в пользу Беларуси и государственной измене.

По данным спецслужб Чехии, к делу причастен "белорусский разведчик, работавший в Чехии под прикрытием дипломата. Он объявлен персоной нон-грата в стране. По информации белорусской службы Радио Свобода, речь может идти о сотруднике посольства Беларуси в Праге Николае Дукште. По крайней мере с 2024 года он занимает там должность советника и занимается административными вопросами. Имя Николая Дукшты официально опубликовано в списке сотрудников белорусского посольства в Праге, размещенном на сайте МИД Чехии.

9 сентября, в Польше тоже заявили о задержании белорусского агента и высылке дипломата, причастного к шпионской сети. А потом персоной нон-грата объявили и сотрудника дипмиссии Беларуси в Кишиневе.

Польша полностью закрыла границу с Беларусью на фоне российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые Варшава назвала агрессивными. После окончания учений 16 сентября граница осталась закрытой.

