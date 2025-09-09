Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Белорусская шпионская сеть в ЕС: стали известны имена

Прага, Староместская площадь
Прага, Староместская площадь
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Белорусским дипломатом, которого чешские власти накануне объявили персона нон грата, заявив, что он является сотрудником спецслужб, вероятно, является Николай Дукшта, который, как сообщают чешским СМИ, занимает в посольстве Беларуси в Праге должность советника и занимается административными вопросами. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Белорусская служба Радио Свобода.

Чешская Служба безопасности и информации (BIS) накануне сообщила, что вместе с коллегами из Румынии и Венгрии раскрыла сеть агентов белорусских спецслужб в Европе. В Румынии, как стало известно тогда же, был задержан бывший заместитель главы службы разведки и безопасности Молдовы - по подозрению в шпионаже в пользу Минска. Сегодня стало известно его имя - это 47-летний Александру Балан.

Согласно базе данных белорусской оппозиционной организации BelPol, организованной бывшими сотрудниками силовых структур, в Беларуси есть три человека по имени Николай Дукшта. Ни один из них, по имеющимся данным, не имеет отношения к дипломатической службе. В BelPol предполагают, что сотрудник посольства, о высылке которого объявили власти Чехии, мог пользоваться документами на чужое имя, а его реальное имя другое.

Власти Беларуси пока не комментировали высылку сотрудника посольства в Праге и не называли его имени.


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG