Белорусская шпионская сеть в ЕС: стали известны имена

Белорусским дипломатом, которого чешские власти накануне объявили персона нон грата, заявив, что он является сотрудником спецслужб, вероятно, является Николай Дукшта, который, как сообщают чешским СМИ, занимает в посольстве Беларуси в Праге должность советника и занимается административными вопросами. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Белорусская служба Радио Свобода.

Чешская Служба безопасности и информации (BIS) накануне сообщила, что вместе с коллегами из Румынии и Венгрии раскрыла сеть агентов белорусских спецслужб в Европе. В Румынии, как стало известно тогда же, был задержан бывший заместитель главы службы разведки и безопасности Молдовы - по подозрению в шпионаже в пользу Минска. Сегодня стало известно его имя - это 47-летний Александру Балан.

Согласно базе данных белорусской оппозиционной организации BelPol, организованной бывшими сотрудниками силовых структур, в Беларуси есть три человека по имени Николай Дукшта. Ни один из них, по имеющимся данным, не имеет отношения к дипломатической службе. В BelPol предполагают, что сотрудник посольства, о высылке которого объявили власти Чехии, мог пользоваться документами на чужое имя, а его реальное имя другое.

Власти Беларуси пока не комментировали высылку сотрудника посольства в Праге и не называли его имени.