Белгородские абитуриенты смогут поступать в вузы без ЕГЭ

Министерство науки и высшего образования России поручило университетам принимать выпускников школ Белгородской области на основании собеседования. От них не будут требовать результатов ЕГЭ.
В список школ, чьим выпускникам будут даны послабления, вошли 284 учебных заведения Белгорода и области.
- Белгородская область, граничащая с Украиной, в последние месяцы подвергается регулярным обстрелам. Российская сторона обвиняет в них Украину; украинское командование обстрелы не комментирует. Местные власти призвали жителей приграничных районов временно переехать.
- Во многих районах Белгородской области школьники переведены на дистанционное обучение. Сдача ЕГЭ там в этом году отменена из соображений безопасности. Также в дистанционном формате прошло празднование "Последнего звонка".
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