Белгородские абитуриенты смогут поступать в вузы без ЕГЭ

Министерство науки и высшего образования России поручило университетам принимать выпускников школ Белгородской области на основании собеседования. От них не будут требовать результатов ЕГЭ.

В список школ, чьим выпускникам будут даны послабления, вошли 284 учебных заведения Белгорода и области.