Белгородский губернатор сообщил об обстреле вблизи границы с Украиной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером во вторник сообщил об обстреле села Шелаево со стороны Украины.

Село входит в состав Валуйского городского округа. При обстреле, как утверждает Гладков, пострадали двое мирных жителей. "Ранения лёгкие, медицинская помощь оперативно оказана, пострадавшие отправлены на амбулаторно лечение домой", - написал губернатор в телеграм-канале.

Село Шелаево находится примерно в 14 км от границы с Харьковской областью Украины, отмечает РБК.

Реакция украинской стороны на сообщение пока не приводится.

Утром 13 сентября Вячеслав Гладков заявил, что что украинская сторона обстреляла Журавлевку, где, по его словам, остались только пожилые люди. Данные о пострадавших он не приводил. В ночь на вторник глава региона призвал жителей Журавлевки и Нехотеевки, ещё одного находящегося недалеко от границы села, покинуть свои дома.