В части школ Брянской области ввели дистанционное обучение

В 15 школах Брянской области, находящихся в граничащих с Украиной районах, школьники начнут новый учебный год на дистанционном обучении. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз. По словам чиновника, внеочередное заседание антитеррористической комиссии в области постановило, что очное обучение может быть небезопасно как для учащихся, так и для педагогов и персонала школ.

Ранее губернатор другой граничащей с Украиной области - Белгородской - Вячеслав Гладков сообщил, что в населённых пунктах, которые расположены на расстоянии ближе 5 км к границе Украины, детские сады и школы не откроются 1 сентября.

В аннексированном Крыму с сегодняшнего дня запрещено использовать пиротехнику и бытовые дроны - на всё время до окончания "специальной военной операции", как в России официально называют войну в Украине. Согласно указу, подписанному российским главой Крыма Сергеем Аксёновым, беспилотные летательные аппараты могут использовать только федеральные и местные органы власти.

В граничащих с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен "жёлтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения.

В аннексированном Россией Крыму в последний месяц произошло несколько взрывов и пожаров на территории военных частей и складов боеприпасов. Российские власти объяснили часть из них случайностью, часть - результатом диверсии. Украина не взяла на себя официальной ответственности за эти инциденты, однако её представители неоднократно подчёркивали, что украинские войска могут наносить удары по целям в Крыму.

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