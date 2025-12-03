Бельгия раскритиковала план ЕК по использованию активов РФ

Еврокомиссия (ЕК) в среду представила официальные предложения по предоставлению Украине так называемого репарационного кредита, обеспеченного замороженными в ЕС российскими активами. Об этом сообщает Politico. Сумма предлагаемого кредита - 165 миллиардов евро.

Перспективы принятия предложения не ясны, поскольку Бельгия в тот же день повторила свои возражения против предложенной схемы. Именно в Бельгии расположен депозитарий Euroclear, в котором с 2022 года заморожены средства российского Центробанка.

Как пишет Politico, репарационный кредит должен быть обеспечен 140 миллионами евро из российских активов, замороженных в Euroclear, и ещё 25 миллиардами, замороженными в частных банках. Предполагается, что 115 миллиардов пойдут на финансирование оборонной индустрии Украины, ещё 50 миллиардов - на обеспечение бюджетных расходов страны.

Юридически речь не идёт о конфискации средств. Однако план предусматривает, что средства вернут Москве только в случае, если Россия выплатит Украине компенсации за разрушенное в ходе войны - в этом случае Киев вернёт ЕС кредит, а ЕС сможет передать средства России. План предусматривает, что до выплаты репараций возвращение активов России невозможно.

Власти Бельгии, однако, указывают на то, что использование российских активов для помощи Украине всё равно будет рассматриваться инвесторами как конфискация, что несёт большие риски. В Брюсселе опасаются, что Россия именно от Бельгии будет требовать возвращения активов, и настаивает на том, чтобы другие страны ЕС дали ей солидарные гарантии того, что все они примут на себя соответствующие риски. По словам главы МИД Бельгии Максима Прево, предложение Еврокомиссии "удовлетворительным образом не реагирует на нашу обеспокоенность". "Бельгия, несомненно, поддерживает то, что необходимо покрыть финансовые потребности Украины. Но есть разные варианты, как это сделать. Мы неоднократно говорили, что считаем вариант репарационного кредита худшим из всех возможных, поскольку он рискованный, такого никогда никто раньше не делал", - заявил Прево. Он призвал Украине выдать обычный кредит, обеспеченный странами-членами Евросоюза.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя план, сказала, что почти все опасения Бельгии в нём учтены.

Согласно плану Еврокомиссии, Совет ЕС может одобрить использование российских средств для репарационного кредита уже в декабре. Многие страны ЕС, в частности Германия, поддерживают предложение.