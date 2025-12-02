ЕЦБ отказался поддержать "репарационный кредит" Украине

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине 140 млрд евро в рамках "репарационного кредита", который предполагается обеспечить российскими активами, замороженными в западных странах. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, чиновники Европейской комиссии обратились к ЕЦБ с просьбой выступить в качестве кредитора для бельгийского депозитария Euroclear, чтобы избежать кризиса ликвидности. В Euroclear хранится основная часть российских активов.

В банке ответили, что это невозможно – анализ ЕЦБ показал, что предложение Еврокомиссии эквивалентно предоставлению прямого финансирования правительствам, поскольку банк будет покрывать финансовые обязательства государств-членов ЕС. Как пишет FT, такая практика запрещена договорами ЕС, поскольку приводит к высокой инфляции и потере доверия к центробанкам.

По данным источников газеты, Еврокомиссия начала работу над альтернативными предложениями.