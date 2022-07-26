Bellingcat и The Insider включены в реестр "нежелательных организаций"

Министерство юстиции РФ 26 июля внесло в реестр "нежелательных организаций" расследовательские издания Bellingcat и The Insider.

Вместе с ними в список ведомства попал чешский "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute).

15 июля Генпрокуратура РФ признала деятельность этих организаций в России нежелательной, посчитав, что они представляют "угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны.

За сотрудничество с "нежелательной организацией" грозит штраф до 500 тысяч рублей, а при повторном эпизоде – до четырёх лет лишения свободы.