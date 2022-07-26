Bellingcat и The Insider включены в реестр "нежелательных организаций"

Министерство юстиции РФ 26 июля внесло в реестр "нежелательных организаций" расследовательские издания Bellingcat и The Insider.
Вместе с ними в список ведомства попал чешский "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute).
15 июля Генпрокуратура РФ признала деятельность этих организаций в России нежелательной, посчитав, что они представляют "угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны.
За сотрудничество с "нежелательной организацией" грозит штраф до 500 тысяч рублей, а при повторном эпизоде – до четырёх лет лишения свободы.
- Bellingcat – независимая международная команда расследователей и гражданских журналистов, которая выпускает расследования на основе открытых данных и социальных сетей. The Insider – интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Оба проекта ранее были признаны "иностранными агентами".
- Основанный в 1999 году со штаб-квартирой в Праге Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы – независимая некоммерческая неправительственная организация. На сайте CEELI Institute указано, что его миссия заключается в "продвижении верховенства закона в мире для защиты основных прав и свобод личности".
- Ранее нежелательными в России признали издания "Проект" и "Важные истории", которые рассказывали про коррупцию высокопоставленных чиновников и тайных родственников Владимира Путина.
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