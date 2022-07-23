Роскомнадзор заблокировал сайт Фонда имени Генриха Бёлля

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт немецкого Фонда имени Генриха Бёлля, который ранее был признан в России нежелательной организацией. Внимание на это обратила "Роскомсвобода".

Как отмечается, в реестр заблокированных внесены сразу два домена - в зонах *.de и *.org.

Генпрокуратура РФ признала немецкий неправительственный фонд нежелательной организацией в мае этого года. По версии ведомства, "деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации".

Организация поддерживает "зеленые" идеи, укрепление демократии и выступает за защиту прав человека, отмечает "Медиазона".