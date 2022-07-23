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Роскомнадзор заблокировал сайт Фонда имени Генриха Бёлля

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт немецкого Фонда имени Генриха Бёлля, который ранее был признан в России нежелательной организацией. Внимание на это обратила "Роскомсвобода".

Как отмечается, в реестр заблокированных внесены сразу два домена - в зонах *.de и *.org.

Генпрокуратура РФ признала немецкий неправительственный фонд нежелательной организацией в мае этого года. По версии ведомства, "деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации".

Организация поддерживает "зеленые" идеи, укрепление демократии и выступает за защиту прав человека, отмечает "Медиазона".

  • Признание организации нежелательной означает, что любая её деятельность на территории России подпадает под запрет, а сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.
  • Закон о нежелательных организациях в России был принят в 2015 году. Российские и зарубежные правозащитники неоднократно выступали с его резкой критикой, указывая на негативные последствия для развития и укрепления гражданского общества.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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