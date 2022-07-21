Пригожин попросил признать "Медузу" нежелательной организацией

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого многочисленные журналистские расследования связывают с так называемой ЧВК Вагнер, обратился к генеральному прокурору России с просьбой внести издание "Медуза" в список нежелательных организаций.

По мнению Пригожина, "Медуза" является "одним из самых вредоносных СМИ". Согласно заявлению бизнесмена в генпрокуратуру, издание подрывает доверие граждан "к законной деятельности госорганов России". Кроме того, утверждает Пригожин, "идёт провокация", направленная на возбуждение социальной розни, изменение конституционного строя и деморализацию граждан и военнослужащих. Это "негативно сказывается на обороноспособности страны", уверен бизнесмен.

Признание "Медузы" нежелательной организацией позволит привлекать журналистов к ответственности "за осуществление провокационной деятельности на территории России", следует из публикации. В том числе, отдельно уточняется, спецкора "Медузы" Лилию Яппарову.