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Пригожин попросил признать "Медузу" нежелательной организацией

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого многочисленные журналистские расследования связывают с так называемой ЧВК Вагнер, обратился к генеральному прокурору России с просьбой внести издание "Медуза" в список нежелательных организаций.

По мнению Пригожина, "Медуза" является "одним из самых вредоносных СМИ". Согласно заявлению бизнесмена в генпрокуратуру, издание подрывает доверие граждан "к законной деятельности госорганов России". Кроме того, утверждает Пригожин, "идёт провокация", направленная на возбуждение социальной розни, изменение конституционного строя и деморализацию граждан и военнослужащих. Это "негативно сказывается на обороноспособности страны", уверен бизнесмен.

Признание "Медузы" нежелательной организацией позволит привлекать журналистов к ответственности "за осуществление провокационной деятельности на территории России", следует из публикации. В том числе, отдельно уточняется, спецкора "Медузы" Лилию Яппарову.

  • 13 июля "Медуза" опубликовала статью Яппаровой об участии в войне России против Украины наёмников из так называемой "ЧВК Вагнера", негласным владельцем которой называют Пригожина. В ответ на это Пригожин попросил Следственный комитет России возбудить уголовное дело о фейках об армии и госизмене против Яппаровой и редакционного директора "Медузы" Татьяны Ершовой.
  • В апреле 2021 года "Медузу" признали иностранным агентом. После российского вторжения в Украину "Медузу", как и многие другие СМИ, заблокировали на территории России.
  • В июле прошлого года нежелательной организацией в России признали расследовательское издание "Проект". Весной — издание "Важные истории" и ассоциацию журналистов-расследователей OCCRP. В июле — расследовательский проект Bellingcat и редакцию The Insider.

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