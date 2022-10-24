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Bellingcat установил личности российских наводчиков ракет

Российские ракеты, запущенные с Белгородского региона, август 2022 года

Команда расследователей Bellingcat совместно с The Insider и Der Spiegel установила личности сотрудников секретного подразделения Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России. Именно это отделение занимается наводкой высокоточных ракет по целям в Украине и может быть причастно к ударам по гражданской инфраструктуре.

Согласно расследованию, большинство предполагаемых наводчиков – это мужчины и женщины в возрасте около 30 лет. Многие из них имеют опыт работы в сфере информационных технологий и даже компьютерных игр. Некоторые также работали в российском военном командном центре в Дамаске в период с 2016 по 2021 год, когда Россия размещала крылатые ракеты в Сирии. Часть из них удостоена различных боевых наград, в том числе от президента России Владимира Путина.

Спецподразделение ГВЦ, выяснили расследователи, состоит из трёх групп примерно по десять человек. При этом каждая группа специализируется на одном виде высокоточных ракет: ЗМ-14, Р-500 и Х-101. Все сотрудники работают из двух мест. Одно расположено в штаб-квартире Министерства обороны в Москве, другое – в штаб-квартире Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

Почти все предполагаемые наводчики, с которыми связывались расследовали, отрицали свою причастность к вооруженным силам России. Один из них на условиях анонимности рассказал, как группе было поручено вручную запрограммировать сложные траектории полета российских высокоточных крылатых ракет, а также предоставил групповые фотографии расчетной бригады Главного вычислительного центра перед зданием Министерства обороны в Москве.

  • Публичной информации о связях Главного вычислительного центра Вооруженных Сил России с программированием крылатых ракет нет. Функция GVC непрозрачно описывается в военных изданиях как "предоставление ИТ-услуг " и "автоматизация" для российских вооруженных сил.
  • 10 октября Россия нанесла массированный удар по городам Украины. В результате погибли не менее 20 человек, более 100 получили ранения. Россия утверждает, что атакует лишь военные объекты. Однако ракеты на протяжении всей войны попадают в жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
  • Преднамеренное или неизбирательное нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре является военным преступлением.

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