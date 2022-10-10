Утром в понедельник российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам. Российские военные попытались разрушить инфраструктурные объекты, в том числе нанести урон энергосети. Что известно:

Удары были нанесены по почти всем крупнейшим городам страны, находящимся под контролем украинских властей: Киеву, Харькову, Одессе, Днепру, Львову, Запорожью, Кривому рогу, Николаеву, Виннице, Ивано-Франковску, Тернополю, Кропивницкому (Кировоград), Житомирской и Черниговской областям. Первые атаки были зафиксированы в районе 8 утра по местному времени (совпадает с московским). Согласно сообщениям украинских властей, ракетные удары наносились с территории России и Беларуси с бомбардировщиков Ту-95 и Су-24, кораблей и мобильных пусковых установок.

Удар стал самым масштабным за последние полгода. Около 11 утра главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что всего было выпущено 75 ракет, ПВО перехватила 41 из них. После этого обстрелы продолжились, кроме того, не ясно, учитывались ли в его подсчётах беспилотники-камикадзе. Президент Владимир Зеленский чуть позже сообщил об "около ста ракетах" и, отдельно, о беспилотниках. Таких массированных атак Россия не наносила с начала февральского вторжения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о попадании в 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах, часть областей обесточены. Местные власти просят граждан не выкладывать в сеть сообщения о попаданиях в конкретные объекты и видеозаписи. Достоверно известно о попаданиях по ТЭЦ в Киеве и Львове, полностью обесточен Харьков. В Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, Харькове и Житомире фиксируются проблемы с доступом в интернет. Сообщается о начале веерного отключения электроэнергии.

Часть ракет не попали в инфраструктурные и военные объекты. Местные власти распространили видео с попаданием ракеты в детскую площадку в центре Киева, говорится о попадании в музе и Шевченко и Ханенко, повреждении здания филармонии. В Запорожье местные власти сообщили о разрушении жилого дома. Сообщается о падении снарядов в жилом секторе Киевской области. По состоянию на 12 часов местного времени сообщалось о 8 погибших и 36 раненых.

Президент Владимир Зеленский записал обращение прямо во время атак. На видео он находится под открытым небом в центре Киева. "Они хотят паники и хаоса, хотят уничтожить нашу энергосистему", — сказал он. — Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди побежали. Но бежать мы можем только вперед - и демонстрируем это на поле боя". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прервал тур по странам Африки и возвращается в страну. В твиттере он написал, что с утра находится в постоянном контакте с партнерами для координации решительного ответа на российские атаки.

Сама атака, по всей видимости, является ответом Москвы на взрыв на Крымскому мосту. Взрыв на мосту через Керченский пролив произошёл 8 октября. Погибли несколько человек, разрушены плиты одной из автомобильных дорог. Президент России Владимир Путин накануне назвал атаку террористическим актом, совершённым Украиной. В понедельник он проведёт совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Киев причастность к атаке не комментировал, однако до этого неоднократно заявлял, что совершит её при первой возможности.

Главы МИД Латвии и Литвы в ответ на обстрелы украинских городов призвали поставлять Украине больше оружия. По словам Зеленского, ситуация будет обсуждаться на срочной встрече стран G7. В парламенте Эстонии во вторник будет представлена резолюция о признании России государством-террористом. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что глубоко шокирован атакой на гражданских. Таким действиям не место в 21 веке. Я осуждаю их самым решительным образом. По его словам, дополнительная военная помощь от ЕС "уже в пути".