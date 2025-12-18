Белоруса в России приговорили к 22 годам по делу о подрыве на БАМ

Второй Восточный окружной военный суд приговорил белорусского гражданина Сергея Еремеева к 22 годам лишения свободы по делу о подрыве поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии два года назад. Первые пять лет Еремеев должен провести в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, Еремеев в октябре 2023 года во время общения "с неустановленным лицом в мессенджерах Signal и Telegram за денежное вознаграждение согласился вступить в террористическое сообщество". В том же месяце подсудимый забрал из тайника в на белорусской территории самодельные взрывные устройства.

В ноябре 2023 года, как утверждается, Еремеев перевёз в Бурятию взрывные устройства, а затем установил их на одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги, а также на следующих по ней железнодорожных составах. В результате подрыва, по данным следствия, причинён имущественный ущерб, связанный с уничтожением и повреждением цистерн и оборудования на железной дороге, на сумму более чем 100 миллионов рублей.

Первый взрыв на БАМ произошёл в ночь с 29 на 30 ноября 2023 года. Тогда в Северомуйском тоннеле во время движения грузового поезда на перегоне Итыкит – Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги сработали четыре взрывных устройства. Как утверждал связанный с российскими силовыми структурами телеграм-канал "База", были повреждены три вагона-цистерны с топливом, один из них выгорел полностью. Российская сторона официально сообщила лишь о задымлении одной из цистерн.

Второй взрыв произошел 30 ноября на объездном пути, по которому пустили поезда на время устранения последствий пожара. По информации украинских СМИ, к взрывам причастны украинские спецслужбы. Позже об этой же версии со ссылкой на свои источники сообщил американский телеканал CNN.

О том, признал ли осуждённый вину, не сообщается.

Северомуйский тоннель – самый протяженный на БАМ, его протяжённость около 15 километров. БАМ – дублёр Транссибирской магистрали и используется в том числе для перевозки грузов из Китая.

