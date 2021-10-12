В Беларуси предъявлено обвинение журналисту "КП" Можейко

В Беларуси следствие предъявило обвинение журналисту "Комсомольской правды" Геннадию Можейко по статьям о разжигании социальной вражды или розни и об оскорблении представителя власти. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Можейко сейчас находится в следственном изоляторе города Жодино в камере с карантином по коронавирусу. Из-за этого его нельзя посещать адвокатам и родственникам, а также ему запрещено передавать передачи.

Можейко – гражданин Беларуси. Он автор материала о минчанине Андрее Зельцере, предположительно, застрелившем проникшего в его квартиру сотрудника КГБ и погибшем в перестрелке. В нём одна из одноклассниц Зельцера хорошо о нём отзывалась.

29 сентября белорусское министерство информации заблокировало доступ к сайту "КП", заявив, что опубликованная информация способствует формированию источников угрозы национальной безопасности. Журналист был задержан.

По данным ряда российских СМИ, Можейко задержали в Москве. МВД Беларуси утверждает, что это произошло в Минске. Представитель ведомства сообщил, что Можейко приезжал в Москву и пытался оттуда вылететь в третью страну, но сотрудники российских правоохранительных органов заявили, что его пребывание на территории России нежелательно. После этого, как утверждается, журналист вернулся в Беларусь, где и был задержан.

После произошедшего "Комсомольская правда" решила закрыть белорусское представительство.

Блокировка "Комсомольской правды" и задержание Можейко вызвало критику представителей российских СМИ, в том числе лояльных Кремлю.