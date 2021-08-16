Белорусский активист Степан Латыпов получил 8,5 лет колонии

Суд Минска приговорил к восьми с половиной годам колонии и штрафу в 300 базовых величин (8700 белорусских рублей) 41-летнего активиста Степана Латыпова, сообщает правозащитный центр “Весна”. Его признали виновным в в мошенничестве в особо крупном размере, грубом нарушении порядка и сопротивлении милиции. Латыпов своей вины не признал.

Степан Латыпов – специалист по уходу за деревьями. Был активистом “Площади перемен” – двора на севере Минска, где собирались протестующие против результатов президентских выборов в Беларуси летом 2020 года.

Милиция задержала его в сентябре 2020 года, когда Латыпов вместе с соседями попытался остановить закрашивание мурала на площади. После чего на белорусском государственном телевидении вышли сюжеты, в которых утверждалось, что активист организовал поставку в страну химикатов, с помощью которых пытался отравить сотрудников милиции (в уголовное дело этот эпизод не вошёл).

Согласно обвинительному заключению, Латыпов создал Telegram-чат, в котором призывал людей объединиться в дворовое сообщество, “с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности”. Также его обвинили в хищении 123 тысячи белорусских рублей у 16 компаний под видом борьбы с борщевиком.

Год назад в Минске и других крупных белорусских городах начались массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, победителем которых в шестой раз подряд был объявлен Александр Лукашенко.

Митинги были жёстко подавлены властями, десятки тысяч человек были задержаны, тысячи арестованы и обвинены в различных преступлениях.

США, Евросоюз и многие страны Запада не признают официальные результаты президентских выборов, а Лукашенко – президентом страны. Вашингтон призывает его начать диалог с оппозицией и назначить новые, свободные выборы.

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На заседании суда в июне Латыпов заявлял, что 51 день находился в "пресс-хате" – камере, где другие заключённые с позволения администрации создают сокамерниками невыносимые условия содержания. Кроме того он заявил, что правоохранительные органы обещают завести дела против его родственников, если он не признается в совершении преступлений. После этого Латыпов пытался покончить жизнь самоубийством в зале суда.