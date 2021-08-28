Белорусский Верховный суд удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Об этом сообщила сама организация. Причиной названо повторное нарушение законодательства об общественных объединениях.
Организация работала с осени 1995 года, была членом Международной федерации журналистов, а в 2004 году удостоена Европарламентом премии имени Сахарова "За свободу мысли".
БАЖ постоянно вела мониторинг нарушений свободы высказывания и прав СМИ, в том числе во время прошлогодних президентских выборов. По данным ассоциации, в настоящее время в белорусских тюрьмах находятся 25 представителей СМИ. Одному из них, медиаменеджеру и правозащитнику Андрею Александрову, который долгое время был заместителем председателя ассоциации, предъявлено обвинение в государственной измене.
Согласно заявлению Минюста, организация ликвидирована за то, что не устранила нарушение, ща которое получила письменное распоряжение. Заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий написал в фейсбуке, что ассоциация физически не могла принять меры после предупреждения, так как за день до его получения офис организации был взломан, обыскан и опечатан, о чём министерство было проинформировано.
После ликвидации БАЖ в республике остался работать официальный Белорусский союз журналистов. Организация в августе приостановила участие в Международной федерации журналистов, обвинив её в ангажированности.
- В августе прошлого года Лукашенко в шестой раз был объявлен президентом по итогам выборов в стране. В Минске и крупных городах до зимы продолжались акции протеста. Десятки тысяч человек были задержаны, тысячи арестованы или покинули страну, несколько человек погибли в ходе разгона демонстраций милицией.
- К лету 2021 года белорусские власти практически разгромили независимую прессу в стране. Крупнейшее интернет-издание Tut.by было признано экстремистским. Было запрещено спортивное издание Tribuna.by, созданное как подразделение российского Sports.ru.
- В ежегодном индексе свободы прессы, составляемом организацией "Репортёры без границ", страна занимает 158-е место из 180.
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