Белорусский Верховный суд удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Об этом сообщила сама организация. Причиной названо повторное нарушение законодательства об общественных объединениях.

Организация работала с осени 1995 года, была членом Международной федерации журналистов, а в 2004 году удостоена Европарламентом премии имени Сахарова "За свободу мысли".

БАЖ постоянно вела мониторинг нарушений свободы высказывания и прав СМИ, в том числе во время прошлогодних президентских выборов. По данным ассоциации, в настоящее время в белорусских тюрьмах находятся 25 представителей СМИ. Одному из них, медиаменеджеру и правозащитнику Андрею Александрову, который долгое время был заместителем председателя ассоциации, предъявлено обвинение в государственной измене.

Согласно заявлению Минюста, организация ликвидирована за то, что не устранила нарушение, ща которое получила письменное распоряжение. Заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий написал в фейсбуке, что ассоциация физически не могла принять меры после предупреждения, так как за день до его получения офис организации был взломан, обыскан и опечатан, о чём министерство было проинформировано.

После ликвидации БАЖ в республике остался работать официальный Белорусский союз журналистов. Организация в августе приостановила участие в Международной федерации журналистов, обвинив её в ангажированности.