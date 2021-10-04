Белорусское МВД: журналиста Можейко задержали в Беларуси, а не в Москве

МВД Беларуси настаивает на том, что журналист белорусской редакции газеты "Комсомольская правда" Геннадий Можейко был задержан не в Москве - как утверждали российские СМИ, включая саму "Комсомольскую правду" - а в Беларуси.

При этом, как заявил в понедельник представитель МВД, Можейко приезжал в Москву и пытался оттуда вылететь в третью страну, но сотрудники российских правоохранительных органов помешали ему это сделать и заявили, что его пребывание на территории России нежелательно. После этого, как утверждается, журналист вернулся в Беларусь, где и был задержан.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники спецслужб Беларуси задержали журналиста в Москве и вывезли через границу. Высказывалась и версия, что он был задержан российскими правоохранительными органами и передан в Беларусь. Официальных комментариев об обстоятельствах его задержания до последнего момента не было.

Ранее нанятый "Комсомольской правдой" адвокат, которому удалось увидеться со своим подзащитным, сообщил, что Можейко находится в СИЗО на улице Окрестина в Минске. Он находится в статусе подозреваемого по двум уголовным делам: "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "оскорбление представителя власти".

Можейко – гражданин Беларуси. Он автор материала о минчанине Андрее Зельцере, предположительно, застрелившем проникшего в его квартиру сотрудника КГБ и погибшем в перестрелке. В нём одна из одноклассниц Зельцера хорошо о нём отзывалась. 29 сентября белорусское министерство информации заблокировало доступ к сайту "КП". В ведомстве заявили, что издание опубликовало материал, в котором содержится информация, способствующая формированию источников угрозы национальной безопасности.

Блокировка "Комсомольской правды" и задержание Можейко вызвало критику представителей российских СМИ, в том числе лояльных Кремлю. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин подверг белорусские власти критике. Блокировку осудил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Говоря о задержании журналиста, он заявил, что Можейко - гражданин Беларуси, и российские власти не могут вмешаться в его судьбу: "де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство наводить какие-то справки или, тем более, заниматься защитой интересов". Был ли Можейко задержан в Москве, Песков не знает.