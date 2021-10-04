"Кто здесь вообще хозяин?" Рунет о белорусской спецоперации в Москве

В середине прошлой недели в Минске КГБ, в поиске "лиц, причастных к террористической деятельности", вломилось в квартиру работника IT-компании Андрея Зельцера. Людей в гражданском, ломавших его дверь, Зельцер встретил с двухстволкой в руках. В результате последовавшей перестелки Зельцер и один из работников КГБ погибли. По крайней мере так утверждают белорусские власти и то же следует из опубликованного в соц.сетях видео, хотя некоторые белорусские и российские оппозиционеры сомневаются в правдивости официальной версии.

В следующие дни КГБ Белоруссии провело серию обысков и арестов людей, которые посмели выразить хоть какую-то тень симпатии к Зельцеру.

Алина Браун

В Беларуси задержали около 50 человек за комментарии в соцсетях про гибель Андрея Зельцера и сотрудника КГБ, сообщает «Весна».

Правозащитникам известны имена 24 задержанных. Это жители Минска, Гомеля, Речицы, Жлобина, Витебска и Слонима. Они задержаны в рамках возбужденных уголовных дел по двум статьям: 369 УК Беларуси «Оскорбление представителя власти» и 130 — «Разжигание социальной вражды».

Илья Вайцман

Погром под видом "следственных действий" распространяется и на лукашенковский паханат. Отработанная в России схема, по которой довели до самоубийства Ирину Славину, показала свою высокую эффективность и, конечно, очень понравилась лукашенковским бандитам. "Законно" грабить, пытать, гадить, портить - что может быть слаще для "сотрудников"?

По "союзному государству" расползается абсолютное беззаконие, кто с автоматом - тот и прав, и это единственный хоть как-то действующий закон.

P.S. Кто вспомнил, что эти все "зачистки" и погромные "обыски" поползли по стране с чеченских войн, и "борьбы с бандподпольем" - тот молодец, склерозом не побило еще.

В соцсетях начали появляться видеоролики с людьми, заученно кающихся в том, что они непочтительно отозвались о работниках КГБ

Высокопоставленный белорусский силовик даже заявил, что в отместку за каждого убитого сотрудника правоохранительных органов нужно убивать 20 или 100 человек, процитировав для убедительности Путина.

Федор Зааг

Сторонники Лукашенко призвали к массовым убийствам оппозиционеров

Гибель двух граждан Белоруссии 28 сентября в ходе спецоперации КГБ в отношении диссидентов стала поводом для призывов к внесудебным расправам и убийствам. Такие требования представители властей Белоруссии озвучивают на похоронах сотрудника спецподразделения КГБ «Альфа» Дмитрия Федосюка, погибшего от рук (предположительно) сотрудника IT-компании Андрея Зельцера.

Как сообщает издание администрации президента Белоруссии газета «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия»), на церемонии прощания с сотрудником КГБ председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Белоконев заявил:

«Беспрецедентный случай цинизма, жестокости. Даже на видео видно, что эти люди готовились, человек в квартире настроен был стрелять. Он прекрасно понимал, что и для чего делает. Эта его супруга, которая тоже спокойно всё это снимала… Где, в каких семьях воспитывались эти люди? Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все сделать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, по закону их уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире. За одного — двадцать, сто. Может быть грубо, но искренне».

Одним из задержанных стал журналист издания "КП Беларусь" (белорусский филиал российской "Комсомольской Правды") Геннадий Можейко, опубликовавший в своём издании интервью с девушкой Зельцера.

Николай Травкин

Журналист КП «неправильно» написал про смерть сотрудника КГБ, участвовавшего во взломе квартиры подозреваемого. Лукашенко поморщился и статью с сайта КП немедленно сняли, хотя это не спасло сайт от блокирования на территории Беларусь. Сегодня СМИ сообщают, что корреспондента КП, изложившего не официальную версию смерти сотрудника КГБ, арестовали. Главный редактор КП беспокойства о судьбе журналиста не проявляет и на вопрос РИА Новости ответил просто, мол, «он исчез».

Господин Сунгоркин - большой патриот! И когда кто-либо из начальства произносит фразу — «Мы своих не бросаем!» — не находится в зале человека, который аплодировал бы громче Сунгоркина.

Вскоре выяснилось, что белорусские силовики схватили Можейко в Москве, после чего вывезли его через границу в Минск.

Пропутинские телеграм-каналы, пишущие о Белоруссии, тут же начали опровергать эту информацию, не ссылаясь при этом ни на какие источники.

Андрей Суздальцев

Журналист газеты «Комсомольская правда» гражданин Беларуси Геннадий Можейко не пересекал границу России и не был арестован и вывезен в Минск из московского отеля. Геннадий был схвачен на территории Беларуси и его отследили по звонкам родителям + скайп. Геннадий, понимая, что белорусские службы его разыскивают, попытавшись «замести следы», сообщил, что он в Москве.

Тем не менее, истребление журналистов в Беларуси достигло апогея в стиле фашисткой Германии.

Но им мало кто поверил.

Кирилл Шулика

В белорусских телеграм-каналах пишут, что журналиста КП Можейко схватили в Минске, а то, что он в Москве, было сказано родителям, чтобы замести следы.

В эту версию можно было бы поверить, причем, сразу, если бы весь день о спецоперации рассказывали всякие негодяи типа Азаренка. По меркам современной Белоруссии это повод для национальной гордости. Но они все молчат, будто нашкодили, как дети. И это рак раз заставляет верить в версию похищения Можейко в Москве. Тем более, что Федуту и его соратников белорусские силовики в Москве уже брали.

Через несколько часов то, что Можейко взяли в Москве, подтвердил главный редактор "Комсомольской Правды" Владимир Сунгоркин, сначала своему изданию, а потом РИА "Новости".

Это не оставило российских блогеров равнодушными.

Кирилл Шулика

Лукашенко понял, что российские силовики для него никакой угрозы не представляют, наоборот, выполняет любой его каприз, как это было с задержанием Федуты и я не уверен, что по Можейко они были не в курсе. При этом самих силовиков явно это раздражает, достаточно почитать телеграм-каналы определенной направленности. Но сделать они ничего не могут, не хотят и вообще у них это не запрограммировано. Как и у белорусских силовиков. И это гарантия стопроцентная просто того, что дворцовые перевороты невозможны ни в России, ни в Белоруссии.

Руслан Левиев

Один из любимых штампов околокремлёвской пропаганды — «своих не бросаем». В этой связи, интересно наблюдать за разными прокремлёвскими личностями. За тем, как у них ломается сейчас этот стереотип, в контексте истории журналиста КП, которого схватили в Москве и вывезли в Минск.

Александр Плющев

Очень сочувствую Геннадию Можейко из белорусской "Комсомольской правды", и, конечно, невероятно, что его вывезли на Окрестина из Москвы. Решительно уму непостижимо. Власти страны, находящейся в полной финансовой зависимости от Кремля, позволяют себе похитить в Москве и увезти в Минск сотрудника прокремлевского издания, патриотичной площадки, подарившей миру абажуры из либералов и летчика Волошина. И - как будто ничего особенного, никаких тебе гневных захаровок среди ночи. Так, удивлены малёк.

Впрочем, что-то мне подсказывает, что с Геннадием Можейко все будет в порядке, и у него будет шанс составить конкуренцию Константину Придыбайло в смысле объективно-восхищенного освещения белорусских событий.

Борис Овчинников

На 22-м году строительства Путиным великой державы спецслужбы иностранного государства безнаказанно похищают и вывозят из России в свою пыточную тюрьму журналиста российского СМИ.

Роман Доброхотов

Это не Белоруссия при Лукашенко придаток России, а наоборот, если в Москве можно арестовать журналиста КП даже после слов Пескова в защиту Комсомолки. О каком вообще суверенитете там Путин заикается, если КГБ Белоруссии и кадыровцы - настоящие хозяева в Москве, которым можно всё.

Кремль и прокремлёвские СМИ отреагировали на удаление статьи и похищение журналиста.

Александр Коц

Кремль категорически не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты "Комсомольская правда" в республике, поскольку это нарушает принцип свободы СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ", - сказал представитель Кремля.

"Конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии".

Мария Захарова

Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Маргарита Симоньян

Если выяснится, что журналиста Можейко действительно выкрали из Москвы (пока доподлинно это неизвестно), то это уже совсем другая история.

Нестерпимая история.

Напомню, у нас враг всея США Сноуден уже третьего американского президента пересиживает, и даже наглой и мощной Америке не приходит в голову его из России выкрасть.

С Дона выдачи нет. Ибо неча.

По мнению блогеров, реакция была недопустимо вялой.

Максим Миронов

Журналисты RT(и других пропагандистских СМИ) напряглись. Это агрессивные США и злобного экстремиста Навального можно хаять безнаказанно. А о нашем добром соседе и верном друге лучше не писать. Только какой он добрый и хороший.Ведь от него и ФСБ не защитит

Оля Мартынова

Когда позавчера в Беларуси заблокировали сайт абсолютно сервильной российской газеты Косомольская правда я ничего не писала - терпеливо ждала, когда же, чёрт возьми, наш МИД как-то отреагирует, как Мария Захарова привычно изойдёт на говно, обличая притеснения российской прессы, и т.д. и т.п. но нет, я ошиблась - я просто забыла, о какой стране идёт речь, а диктатор диктатор глаз не выклюет, как известно, поэтому Россия молчала, яки партизан на допросе. И только сегодня когда в Москве беларуские спецслужбы задержали корреспондента "комсомолки", вывезли его на Окрестина, наш МИД полдня молчал, и только через несколько часов Мария Захарова что-то там пролепетала, что мы, дескать, на связи с Беларусью...

У меня нет никакой симпатии сочувствия Комсомольская правда, но, блин, мне кажется, Таракан , конечно, обезумел, но в данном случае он вообще потерял берега - высылать в страну, которая является твоим основным спонсором, за счёт которого выживаешь, работников своих спецслужб, чтобы они вывезлии, дабы бросить лишь в твой пыточные " застенки" сотрудника совершенно прокремлёвского СМИ только потому что он написал статью, которая тебе почему-то не понравилась...

Александр Морозов

Беларусское КГБ вывезло из Москвы корр. "Комсомольской правды" и его посадили в Окрестино с обвинением по какой-то заведомо политической статье ("оскорбление" и т.д.). И мы наблюдаем нечто фантастическое: МИД РФ (Захарова) выражает озабоченность, СПЧ при Путине тоже выражает озабоченность, Сунгоркин заявляет, что права должны соблюдаться и готов отправить двух адвокатов в Минск. И это речь идет о сотруднике пропутинской "народной газеты", лоялизм которой не знает пределов. И при этом в Москве никто из этих влиятельных господ ничего не может сделать. Человека просто вывезли без всякого суда, без решения об эстрадиции. Встает вопрос: а где тут тогда "суверенитет" РФ? (*это все крайне загадочно. и с трудом поддается какой-то разумной интерпретации). Кто здесь вообще хозяин?

Павел Пряников

Хотели Союзного государства России и Белоруссии? Ну вот оно и есть – когда минское гестапо может кого угодно похищать и вывозить из России в свои подвалы на пытки.

Есть же старое проверенное правило по «порче монеты», или «закон Грешема» - «Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие».

Закон Грешема применяют и к политическим системам. Т.е. при соприкосновении (интеграции) двух систем худшая тоже будет вытеснять лучшую. Чем больше белорусская система банановой хунты соприкасается с российской автократией (и мы видим на фоне Белоруссии, что она совсем не худший вариант), тем больше белоруссизации будет в России.

(То же касается пресловутых ДНР и ЛНР, по сравнению с которыми даже гестапо в Минске пока кажется филармонией. Эти пытки «на подвале», убийства (без суда и следствия) активных участников даже «Русской весны» (т.е. тех, кто как минимум идеологически создавал «подвалы» местного МГБ), повальная нищета, бесправие и безнадёга. Чем больше соприкосновения с ЛДНР, тем больше «порча монеты», т.е. этого Донбасса в самой России).

Но больше внимания комментаторы уделили не Захаровой и Симоньян, а Лукашенко и Путину.

Алексей Цветков

Подходит нобелевская неделя, и все мы привычно теряемся в догадках - лично я по поводу премии мира. Можете со мной спорить, но Лукашенко все же слабый кандидат - если учесть, что позапрошлогодний учинил в стране резню с геноцидом и только что спустил с лестницы делегацию ООН.

Каких видите соперников? Хуситы в Йемене вроде имеют шансы. Асада вычеркиваю - это какое-то Мураками вечное.

Олег Кашин

И все ⁠же не получается грустная и страшная история про обезумевшего ⁠бандита во главе маленькой и несчастной страны. Бандит-то, может, и бандит, ⁠но уже на ⁠этой неделе в нашей ⁠южной столице его ждет Владимир Путин, чье неоспоримое преимущество в сравнении с белорусским ублюдком заключается пока в том, что путинская Россия не практикует пиратство и бандитизм на таком уровне и в таком масштабе. Но при этом после августа прошлого года было много случаев, когда российская власть и лично Путин демонстрировали публичную поддержку белорусским людоедам, даже несмотря на то, что те неоднократно вредили и официальной России – то беря в заложники пригожинских чевэкашников, то избивая даже государственных российских журналистов. Даже когда в Москве лукашенковские бандиты похитили филолога-политолога Федуту, ФСБ в итоге сама взяла на себя ответственность за это похищение. Российским ответом на любую выходку белорусских мерзавцев становилась виноватая куколдистская улыбочка, а уж на уровне российской пропаганды белорусский больной ублюдок с прошлого лета остается бесспорным положительным героем, и нынешние восторги романов-бабаянов по поводу того, что Протасевича теперь будут пытать и убивать, не менее омерзительны, чем собственно пытки. С самого момента прошлогодних белорусских выборов Российская Федерация последовательно принимает на себя значительную часть ответственности за все белорусские злодейства, и неудивительно, что теперь сразу же поползли слухи, что не лукашенковское КГБ, а российская ФСБ на самом деле угоняла этот самолет, и каким бы сомнительным ни выглядело участие российской стороны в захвате самолета (нет даже серьезных оснований думать, что белорусы предупредили российскую сторону о своих планах), понятно, откуда берутся эти подозрения – за этот неполный год не было ни одного случая, когда Москва бы не пренебрегла своим правом одернуть белорусского людоеда. Официальная версия, в которой белорусский ублюдок защищает Россию от перспективы установления в Минске прозападного режима, также не объясняет удивительной лояльности Путина усатому мерзавцу – боишься прозападной революции, захвати Минск сам, в конце концов. Но вместо этого Путин спокойно относится не только к террору и насилию, но и к многолетней дерусификации, проводимой мерзавцем. Как будто в этом странном тандеме главный именно усатый, и тут даже можно поверить в компромат или еще что-то, что позволяет ему манипулировать Путиным в своих интересах. Другого объяснения пожалуй что и нет, и более того – даже хочется верить, что есть какая-то тайна, не позволяющая Путину избавиться от больного ублюдка, потому что в противном случае обоснованным будет почти всеобщее ожидание превращения в Белоруссию самой России.

Владимир Серебровский

Думаю, закончится тем, что Путин построит в Москве для Лукашенки филиал Окрестина.

Лукашенка сможет пытать российских жителей прямо в Москве, никуда их не вывозя, и все будут довольны таким компромиссом.