Белый Дом рассказал о повестке дня будущего разговора Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки подтвердила сообщения СМИ о том, что 7 декабря президент США Джо Байден поговорит с президентом России Владимиром Путин по защищённому каналу видеосвязи. Разговор пройдёт на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины.

Как говорится в сообщении Белого Дома, лидеры обсудят различные темы американо-российских отношений, в том числе стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. "Президент Байден подчеркнёт обеспокоенность США в связи с действиями российских военных на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины" - сказано в сообщении.

Ранее о том, что достигнута договорённость о разговоре в видеоформате, сообщили в Кремле. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Байден и Путин на виртуальном саммите обсудят также ситуацию в Афганистане, переговоры о спасении атомной сделки с Ираном и американо-российские отношения. Президенты в ходе беседы также обсудят двусторонние связи и выполнение договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу.

Сам Байден в пятницу заявил, что ожидает "продолжительного общения" с Путиным и подчеркнул, что Соединённые Штаты не приемлют каких-либо "красных линий" со стороны России в разговоре об Украине. Байден также скаал, что он и его советники готовят комплекс инициатив, направленных на сдерживание агрессивных устремлений Кремля. Ранее Путин говорил, что возможное вступление этой страны в НАТО или размещение там военной инфраструктуры НАТО являются "красными линиями" для России.

Командование вооружённых сил Украины оценивает численность российских войск, находящихся близ границы с Украиной, в 94 тысячи военнослужащих. Разведка США в последнее время отмечает, что российская войсковая группировка составляет примерно 70 тысяч военнослужащих, но допускает рост их численности до 175 тысяч солдат и офицеров. Ряд американских и германских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в январе-феврале Россия может осуществить масштабное вторжение на территорию Украины, возможно с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщил в субботу и министр обороны Украины Алексей Резников. В Москве такие планы отрицают, настаивая при этом, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Представители администрации Байдена говорят, что они еще не знают, каковы намерения Путина, - сообщает "Голос Америки".

На этой неделе в Стокгольме госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которых заявил, что Россию ожидают "серьезные издержки и последствия, если она предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины". Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что на официальном обеде в ходе саммита ОБСЕ в Стокгольме Лавров и Блинкен вступили в полемику - российский министр назвал события на Украине в 2014 году "переворотом" и обвинил НАТО и ЕС в "подавлении инакомыслия" и в том, что они представляют угрозу для России. Блинкен, как сообщается, ответил, что в 2014 году президент Украины Виктор Янукович бежал в Россию после того, как подчинённые ему представители силовых структур убили на Майдане в Киеве около 100 человек, а также подчеркнул, что НАТО - это оборонительный союз.