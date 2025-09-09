Белый дом: Трамп не одобрил удары Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе

Президент США Дональд Трамп не поддержал решение Израиля нанести удары по политическим лидерам группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС), находящимся на территории Катара. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Несмотря на то, что ликвидация ХАМАС является достойной целью, удары по Дохе не отвечают интересам ни Израиля, ни Соединённых Штатов", — заявила она. По словам Ливитт, Трамп, рассматривающий Катар как "надёжного союзника и друга США", выразил сожаление по поводу проведенной Израильской атаки. Она отметила, что президент поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу "немедленно" уведомить катарские власти о готовящемся ударе. Уже после него Трамп провёл телефонные переговоры с руководством Израиля и Катара.

Власти Катара, однако, заявили, что не получали заранее уведомление о предстоящей израильской атаке, сообщает AFP. "Звонок из США поступил в тот момент, когда в Дохе уже раздавались взрывы от израильского удара", - заявил представитель министерства иностранных дел Катара.

Ливитт добавила, что американские военные проинформировали представителей администрации о готовящемся ударе Израиля, но отказалась уточнить, поступила ли эта информация напрямую от израильской стороны или это были собственные данные американской разведки.