Нетаньяху и Кац: удар по ХАМАС в Дохе — ответ на теракт в Иерусалиме

Израиль предупредил администрацию США о готовящемся ударе по находящимся в Катаре членам политического руководства радикальной палестинской группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической организацией, сообщает AFP со ссылкой на представителя Белого дома.

Сразу после ударов по целям в Дохе 9 сентября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала заявление, в котором говорилось: "Сегодняшняя операция против главарей террористической организации ХАМАС была исключительно независимой операцией Израиля. Инициатором её был Израиль, её осуществил Израиль, и Израиль несёт за неё всю ответственность".

Позднее Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац выпустили совместное заявление, согласно которому решение о ликвидации политических руководителей ХАМАС было принято в понедельник, 8 сентября, после теракта в Иерусалиме. Его жертвами стали шестеро израильтян.

"Сегодня (9 сентября) днем, воспользовавшись возникшей оперативной возможностью и после консультаций со всеми руководителями силовых структур, при их полном одобрении, премьер-министр и министр обороны приняли решение реализовать данное накануне указание ЦАХАЛ и (службе безопаснсти) ШАБАК. Операция была проведена предельно точно и эффективно", - говорится в заявлении, в котором действия армии Израиля названы "абсолютно оправданными".

Катар, выступающий непрямым посредником на переговорах по сделке о прекращении огня в Газе и освобождению захваченных 7 октября 2023 года израильских заложников, выступил с резким осуждением действий Израиля. Удары также осудили Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Египет, Турция и другие страны, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Израильские и арабские СМИ, в частности "Аль-Арабия" и "Аль-Хадат", утверждают, что в результате удара погибли несколько высокопоставленных деятелей ХАМАС, в том числе глава зарубежного офиса ХАМАС и переговорной группы Халиль аль-Хая, глава ХАМАС на Западном берегу Иордана Захер Джабарин и глава Политбюро Халед Машааль. Официально это не подтверждено.

По сообщению телеканала "Аль-Джазира" и ряда других СМИ, руководители ХАМАС собрались в Дохе, чтобы обсудить последние предложения, касающиеся возможной сделки с Израилем о прекращении боевых действий в секторе Газа.