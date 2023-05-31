Белый дом заявил, что не знает, кто стоит за атакой дронов на Москву

Администрация президента США Джо Байдена не знает кто стоит за состоявшейся на этой неделе атакой дронов на Москву. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель администрации Джон Кирби. Ранее Белый дом заявлял, что не поддерживает украинские удары по российской территории.

Кирби отметил, что Киев отрицает свою ответственность за удар беспилотниками, в результате которого были повреждены три жилых дома на юго-западе города. Представитель администрации Байдена сказал, что Вашингтону неуместно будет проводить своё расследование случившегося.

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла 30 мая. За медицинской помощью обратились два человека. Из трёх долетевших до российской столицы беспилотников взорвался один. Осматривавшие обломки эксперты считают, что причиной стало то, что дроны не долетели до намеченных целей, пишет "Коммерсантъ".

Всего дронов было 8, сообщили в российском министерстве обороны. Один из них упал в нескольких минутах лёта от резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве. По данным газеты The Moscow Times, Путин с большой долей вероятности находился в этот момент в резиденции. Источник издания утверждает, что президент был разбужен рано утром из-за воздушной угрозы.

Москва возложила ответственность за удар на Киев. В России после случившегося заведено уголовное дело о теракте. Путин заявил, что удары были нанесены в ответ на удар по штабу военной разведки Украины. В Киеве атаку на штаб отрицают.