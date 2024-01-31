"Бескомпромиссное холуйство". Блогеры об интервью Михалкова

Никита Михалков дал большое интервью ТАСС, которое разошлось на цитаты в соцсетях. Кинорежиссер заклеймил "пятую колонну" - по его мнению, она ведет "подрывную работу", из-за которой Россия никак не может победить в войне.

Ксения Ларина

«Я же говорил, что, если враг не сдается, его уничтожают», заявил Михалков ТАССу)

Это разве тоже он говорил?))

Многие сочли, что под "пятой колонной" Михалков подразумевает либерально настроенных лидеров мнений.

Анатолий Несмиян

Никита Михалков либо не понимает, либо наоборот - очень хорошо понимает, что «пятая колонна» бесконечна. Её можно уничтожать сколько угодно, и она никогда не закончится. Истребите одних - немедленно появятся другие, которых прикажут называть врагами государства. Истребят этих, будут новые. «Пятая колонна» - это не цель, это процесс.

«Пятая колонна» - это обоснование террора, и более ничего

«Пятая колонна» - это обоснование террора, и более ничего. Поэтому никаких «когда» в данном контексте не предусмотрено. В конечном итоге под нож пойдут те, кто призывал уничтожать «пятую колонну» - в том числе и сам Михалков. Террор другим не бывает. Его нельзя остановить, его можно только прекратить, отправив террористов последней партией туда, куда они отправляли всех остальных. Иначе террор никогда не прекратится.

Другие считают, что если внимательно вчитаться в интервью, можно подумать, что "пятая колонна" - это совсем другие люди.

Дмитрий Колезев

Странно бежит мысль режиссера в ответе на вопрос «Когда все это кончится». «Когда будет раскрыта и обезврежена пятая колонна в России», — бодро отвечает Михалков. И можно подумать, что речь о спрятавшихся в госучреждениях, вузах и школах либералах. Но тут же выясняется, что Михалков под пятой колонной имеет в виду… российских мусульман, «…которые живут по своим внутренним законам, строят свою жизнь так, как бы они строили ее там, соблюдают свои законы, которые привезены ими сюда и стали выше законов страны, коррупция, связанная со всеми этими процессами, продажность должностных лиц». Но в качестве примера приводит почему-то 15-летнего рэпера Гогу Меладзе, который, судя по грузинскому происхождению, должен быть как раз из православной культуры.

Владимир Серебровский

По фразе «...где миграцией руководят оттуда» сразу понимаешь. что перед тобой патриот.

Заодно Никита Михалков раскритиковал уехавшую из страны Аллу Пугачеву и других деятелей культуры и похвалил тех, кто в итоге поддержал войну.

Кирилл Шулика

Никита Михалков про Аллу Пугачеву:

И это говорит человек, родившийся с золотой ложкой во рту

"То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы. Они без всего этого и обходились".

И это говорит человек, родившийся с золотой ложкой во рту и живущий в поместье на Николиной горе, аки барин. Пугачева же, если кто забыл, ездили петь на Чернобыльскую АЭС. Вот такой факт... Видела ли она там Михалкова, спросите, кто-нибдь.

Все-таки печально смотреть на зависть, которую пожилой человек испытывает, при виде чужого успеха. Ведь Пугачева совершенно точно не испортила себе биографию. Даже сейчас.

Дмитрий Колезев

Михалков в этом интервью дает понять, что он — тот человек, который решает, кому из артистов быть, а кому — не быть в России. Аллу Пугачеву он простить отказывается, а актрису Ирину Горбачеву, которая после «отмены» высказалась в поддержку «СВО», — готов. И Семена Слепакова согласен простить, если тот придет и попросит прощения. При этом не все артисты, съездившие на фронт, достойны михалковского благословения — некоторые ездят туда для галочки. Кто для галочки, а кто нет, решает, видимо, сам Михалков.

Михалков заявил, что намерен провести в этом году Московский международный кинофестиваль - он заявил, что это мероприятие не будет "пиром во время чумы", потому что фестиваль, на котором показывают "серьезное кино мирового уровня", нельзя сравнивать с "голой вечеринкой" Анастасии Ивлеевой. Ранее Ксения Собчак заявила, что фото с "голой вечеринки" Путину показал именно Михалков.

Ксения Собчак

Если я ставлю цель, то достигаю её — наконец-то смогла узнать, кто же донёс президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донёс, а ещё и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку.

Путин его уважает, любит и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию

Путин его уважает, любит и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво. Именно поэтому со стороны власти была такая жёсткая реакция — не только пропаганда запрещённой экстремистской ЛГБТ, но и насмешка над СВО, которая (как я уже писала) сейчас уже не просто операция, сейчас уже Освободительная Война, которую ждёт Победа.

Спасибо за бдительность, от извинений никто не отказывается, просто хочется знать, кому мы должны быть благодарны.

"Патриоты" словам Ксении решили не верить.

Марина Ахметова

Печально известная Собчак заявила, что на голую вечеринку президенту донес Никита Михалков. Говорит, не отказывается от извинений, но хотела бы знать, кому быть благодарной.

Благодарной надо быть только себе - никто туда не тянул. А вот утверждать, что президент принимает доносы - это надо уже сильно выйти за берега.

Сергей Марков

Хм. Судя по энергии разгрома "партии голой вечеринки ", вопрос действительно вышел на самый верх.

Но мне хотелось бы, чтобы президенту не приходилось заниматься такими вопросами. Система должна работать и сама, без президента, отслеживать "пересечение красных линий" и реагировать сама. А то такое впечатление, что те, кто должен системно реагировать, - сами дружат с "партией голой вечеринки" и может даже в другое личное время и участвуют в чём то таком же, о чем мы просто пока не знаем.

В противоположном лагере уверены, что сценарий, в котором Михалков доносит Путину, вполне возможен.

Фарида Рустамова

Вполне похоже на правду. Напомню, что у «бесогона» в том, что касается политики в сфере культуры все схвачено (почти): например, его ставленницы занимают посты министра культуры и председательницы комитета по культуре в Госдуме. Последняя активно участвует в кампании против неугодных артистов.

Сергей Ерженков

Дьявольская месса в 666 день СВО - знакомый почерк

Я сразу подумал на этот неразлучный дуэт обер-прокуроров Михалков/Шевкунов. Ведь о событиях в сфере культуры Путин узнает исключительно от них. Не от одного, так от другого. Хотя обычно они работают в паре. Дьявольская месса в 666 день СВО - знакомый почерк. Узнаю брата Колю.

Наезды на Богомолова, уголовное преследование Серебренникова, все многочисленные перестановки и назначения в театрах - историкам будущего еще предстоит оценить масштабы культурного влияния этих победоносцевых на нашу с вами жизнь. Кстати, впервые версия о том, что за уголовным преследованием Серебренникова стоит Тихон, прозвучала в моем фильме 2017 года

Михалков в ответ на слова Собчак заявил, что не стал бы сообщать Путину о вечеринке, поскольку у них есть "более интересные темы для обсуждения".

Малюта Скуратов

Никита Михалков опроверг слова Ксении Собчак о том, что это именно он (Бесогон) слил Владимиру Путину подробности «голой вечеринки»:

«В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор»».

Ивлеева – 32 года

Рэпер Vacio (с носком) – 25 лет

Владимир Путин – 71 год

Никита Михалков (без носка) – 78 лет

Возможно, вместо "геронтологических праздников жизни" Михалков обсуждает с президентом гендерно нейтральные туалеты, о которых Путину больше не с кем поговорить: популярная в последнее время туалетная тема нашла отражение и в интервью режиссера ТАСС.

Андрей Никулин

"Представляете, как тяжело главе страны, которому абсолютно не о чем говорить с другими главами стран, кроме 2-3 человек? Не о чем! Какую нужно собрать в себе энергию предков своих, чтоб встать против химеры, которая убедила людей, что можно однополые браки освящать, что в школах можно объединить женский и мужской туалеты..." - Никита Михалков.

Вопросы войны и мира, веры и духовности свелись к разговору о сортирах

Если даже он поднял туалетную тему, то она определенно становится частью официального дискурса и официозного символа веры. Впору еще изобрести нагрудный знак "За взятие гендерно-нейтрального туалета".

И было бы смешно, если бы не страдали и не гибли люди.

И все равно смешно, когда представляешь лица учеников и учителей истории в будущем, когда они будут зачитывать все эти речи у себя в классах...

Здесь, главное, чтобы это будущее было. Чтобы его не слили в сортир и во имя сортира - не важно, гендерно-нейтрального или вполне определенного.

Антон Орех

И Михалков про туалеты. Позовите какого-то психолога или специалиста иного профиля. Почему вопросы войны и мира, веры и духовности свелись к разговору о сортирах?

Кирилл Шулика

Правящие круги в России и их обслуга взяли тему туалетов для трансгендеров из повестки американских консерваторов еще тех времен, когда они боролись с Обамой. И это при том, что в США были третьи туалеты в некоторых школах. Но где они их откопали в России.

Дмитрий Колезев

Гендерно-нейтральные туалеты приравнены уже к кастрации детей

И здесь тоже есть про гендерно-нейтральные туалеты. В контексте восхваления Путина: тот восстал против «огромной химеры, которая убедила людей, что можно однополые браки освящать, что женщина может быть священником, что в школах можно объединить женский и мужской туалеты, учитывая интересы неопределившихся трансгендеров, что можно кастрировать детей». Таким образом гендерно-нейтральные туалеты приравнены уже к кастрации детей. Как бы скоро не начали сажать за отсутствие раздельных туалетов. А если серьезно, такое массовое повторение туалетных тезисов разными спикерами объясняется тем, что пример запал лично Путину, и видя как будоражит высочайший ум сортирная тема, его свита спешит высказаться о том же.

В этом контексте примечательно выглядит фраза, вынесенная в заголовок интервью - "Здравые люди должны быть более бескомпромиссны", отмечает Иван Филиппов:

совершенно идеальный заголовок. примерно как если бы интервью с замечательной Евой Эльфи выпустить с заголовком «здравые люди должны хранить девственность до брака».

главный придворный холуй в новейшей истории призывает читателей быть более бескомпромиссными. хотя, с другой стороны, он ведь правда в своем холуйстве бескомпромиссен. так что может быть и точно?